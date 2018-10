UX-Day 2018 [Eventtipp]

Gutes Design ist weder Zufall noch Geniestreich. Damit es am Ende intuitiv, bunt und wie von Zauberhand zugeht, wird nach den Grundsätzen des »Human Centered Design Process« gearbeitet. Damit nicht genug fordert uns der digitale Wandel jeden Tag, ja gar jede Minute aufs Neue, zeitgemäß zu denken, handeln, und designen. Um sich immer über die aktuellsten Trends und Innovationen auf dem Laufenden zu halten, bietet die UXD-Crowd Events für Input, Austausch und Weiterentwicklung an. So auch der UX-Day vom 10. bis 12. Oktober in Mannheim.

UXD ist überall

Dass es beim UX-Day sprichwörtlich weit über einen Tag voller Insights, Learnings und Netzwerken hinausgeht, zeigt das umfangreiche Programm zu User Experience in E-Commerce, Marketing und Industrie.

Von Deep Dive zu Wireframing, Hi-Fi Design, Prototyping und die Freigabe interaktiver Prototypen für User-Feedback und User-Testing, Warm Up in modernsten, technologischen Surroundings, Konferenz oder Masterclasses – für jeden ist etwas dabei, um den digitalen Horizont zu erweitern und sich mit Branchenkollegen am Puls der Zeit auszutauschen. Nicht nur das thematische Line-up ist breit gefächert. Die vielen Top-Speaker bringen mit unterschiedlichsten Backgrounds UND Nationalitäten den Mix hinzu, den es braucht, um dem Claim des UX-Days gerecht zu werden und mit Praxisnähe zu füllen. Denn User Experience Design ist überall.

