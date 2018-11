Best Practice für Best Business – Erste Referenten für die Handelskraft Konferenz 2019

2018 neigt sich langsam dem Ende zu. Doch die Vorbereitungen für 2019 laufen weiter auf Hochtouren. Noch besser, es gibt auch kurz vor Jahresende noch Neuigkeiten zu vermelden. Getreu dem Motto: Jetzt schon an morgen denken, geben wir allen Marken, Händlern und Herstellern daher heute noch einmal die Gelegenheit, sich die letzten Frühbucher Vorteile zu sichern. Und zwar für die Handelskraft Konferenz am 28. März 2019 in der Klassikstadt in Frankfurt am Main.

Trends in Theorie und Praxis

Die Zukunft ist digital. Daran besteht längst kein Zweifel mehr. Doch wie verwandelt man diese theoretische Erkenntnis in praktischen und vor allem nachhaltigen Erfolg? Auf der Handelskraft Konferenz 2019 zeigen wir, wie das geht, indem man Kundenansprüchen gerecht wird, neue Technologien integriert und unternehmensinterne Prozesse optimiert.

Unsere Digital Experience Base steht für Experten Know-how, Interaktivität, Praxisnähe und Netzwerkeffekte satt. Dafür sorgen auch diese Speaker, die ihr Know-how, ihre Erfahrungen und Learnings in folgenden Keynotes zum Besten geben werden:

Delia Wieser: »Vom Trend zur Innovation«

Seid ihr in der Lage, vorherzusagen, was eure Kunden als nächstes wollen? Nein? Dann erfahrt in Delia Wiesers Opening Keynote »Vom Trend zur Innovation«, wie ihr dieses Erfolgsrezept in eure Unternehmensstrategie integriert. Als Lead Innovation Architect bei TrendWatching und Co-Autorin des Buches »Trend-Driven Innovation« weiß Delia (ehem. Dumitrescu) um die große Herausforderung, Trends mit Kundenfokus, aber auch für Business Benefits zu nutzen.

Jens Schürks: »Was bringt agiles Projektvorgehen?«

New Work, Change Management, Agilität. Geht es um Projektmanagement, kommt man an diesen Begriffen nicht mehr vorbei. Doch wie sieht agiles Projektvorgehen aus? Und noch viel wichtiger: Welche Ansätze und Tools sorgen dafür, dass es gelingt? Die Antworten gibt Jens Schürks, Leiter Entwicklung bei der Netto eStores GmbH in seiner Keynote: »Was bringt agiles Projektvorgehen?«

Frank Hanauer: »Mit Content-Commerce Kunden begeistern«

Erfolgreicher E-Commerce braucht mehr als nur einem Shopsystem. Unternehmen müssen Mehrwerte für ihre Kunden schaffen, die über das reine Angebot von Produkten hinausgeht. In seiner Keynote »Mit Content-Commerce Kunden begeistern« zeigt Frank Hanauer, Head of Digital Solutions & eCommerce Operations, wie STABILO mit User Generated Content und Influencer Marketing für diese Mehrwerte sorgt.

Die Handelskraft Specials 2019

Mehrwerte – die bekommt ihr auch bei uns. Denn neben dem Konferenztag am 28. März 2019 warten natürlich noch weitere Specials auf euch. Allen voran der Warm-up Abend in der Recipe Bar. Seid am 27. März ab 20.00 Uhr Teil spannender Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Apropos spannende Gespräche: Lasst euch in unseren Sprechstunden individuell und kostenlos von unseren Digital-Experten beraten. Die Plätze für diese zwei Specials sind begrenzt, also bucht sie am Besten gleich hier zu euren Tickets dazu!

Das war aber noch lange nicht alles. Denn auch in diesem Jahr heißt es: In English, please! Wählt bei Bedarf die englische Simultanübersetzung einfach mit aus.

Don’t kill your business. Skill your business.

Ob auf Deutsch oder Englisch: Freut euch auf noch mehr Experten, Insights und Austausch zu

Künstlicher Intelligenz

New Work

Agilem Projektvorgehen

Automatisierten Business- & Marketing-Strategien

Intelligentem Produktdatenmanagement

Effizienter Personalisierung

Vernetzten Omnichannel-Services

Digitalen Marketing Trends

Jetzt noch die letzten Early Bird Tickets sichern!

Take Part. Connect. Level Up. Heute zum letzten Mal zum halben Preis! Sichert euch also hier noch euer Early Bird Ticket!

