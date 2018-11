Data Driven Business Berlin [Eventtipp]

Data Driven Business – hier ist der Name Programm. In gleich drei parallel stattfindenden Veranstaltungen dreht sich vom 13.-14. November in Berlin alles um die Daten für effizientes Online Marketing und Analytics. Mehr als 110 ausgewählte Referenten, darunter große Player wie Google und Zalando, versprechen nicht nur spannende Insights, sondern echte Benefits für das eigene Business. Wer Daten nicht nur sammeln, sondern auch gezielt nutzbar machen will, kommt Mitte November am Berliner Estrel nicht vorbei.

Entscheide selbst, welchen Weg du gehst!

Mit sieben parallelen Bühnen und 110 Referenten in über 60 Sessions und Workshops sind sowohl auf der »digital growth unleashed« als auch auf der »Marketing Evolution Experience« und der »Predictive Analytics World Business« beide Konferenztage bestens gefüllt. Die drei Veranstaltungen lassen sich separat oder auch zusammen buchen und ermöglichen so ganz individuelle Learnings. Von inspirierenden Keynotes über ganz spezifische Themen in den Workshops bis hin zu Deep Dives mit technischem Fokus, könnt ihr euch so wertvollen Input für euer eigenes Business holen.

Sammelst du noch oder profitierst du schon?

»Daten sind das neue Öl« – wer hat es noch nicht gehört, dieses nicht mehr ganz neue Digitalmarketing-Mantra? Doch wie verbindet man die Datensilos, zieht daraus logische Schlüsse und kann im besten Fall zutreffende Voraussagen für sein Geschäft oder seine Marke treffen? Wie kann die Customer Journey kanalübergreifend weiter optimiert werden und welche Rolle kann künstliche Intelligenz für mein Business spielen? Wer Antworten auf diese und ähnliche Fragen sucht, sollte den 13. und 14. November in Berlin ganz fest im Blick haben.

