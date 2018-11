Marketingmanagement Kongress 2018 [Eventtipp]

Jahr für Jahr schreitet die globale digitale Transformation voran. Doch was bedeutet das? Seit 2014 fokussiert sich der Marketingmanagement Kongress auf digitale Transformation und Automatisierung und denkt dabei global. Mit Referenten aus über 15 verschiedenen Ländern wird die MMK18 in diesem Jahr noch internationaler, schafft ein abwechslungsreiches Line-up und zeigt den Teilnehmern verschiedene Perspektiven auf das große Thema »Marketing«.

Berlin – eine Stadt im stetigen Wandel und daher der perfekte Ort für diese Konferenz. Der Marketingmanagement Kongress 2018 möchte euch diese pulsierende Stadt näherbringen und zeigen, was Technologie und Innovation für diese Stadt gebracht haben. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Besichtigungen von coolen Coworking-Spaces oder die Teilnahme eines Design-Sprints, organisiert von einem Berliner Start-up.

Das prallgefüllte Line-up schmückt sich mit internationalen Speakern aus allen Bereichen des Marketings. So findet ihr zum Beispiel Jin Choi von Facebook, Kelley Franklin von N26 GmbH oder Fredrik Borestrom von LinkedIn auf der Bühne.

In praxisnahen Workshops lernt ihr neue Kunden durch zukunftsorientiertes Marketing zu gewinnen. Trefft auf der MKK18 das Who is Who an Marketern und Führungskräften und nutzt die Gelegenheit für innovative Gespräche unter Kollegen aus der Branche.

