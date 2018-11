ML Conference – The Conference for Machine Learning Innovation [Eventtipp]

Verfasst am 12. November 2018 von Franziska Kunz

Smart Devices wie Siri oder Alexa, virtuelle Assistenten und Chatbots gehören längst zum Alltag vieler Nutzer. Kaum eine Tag vergeht, ohne eine neue Meldung zu oder Erfindung dank künstlicher Intelligenz.Die Weiterentwicklung und Einsatzbereiche von KI beschränken sich dabei nicht mehr nur auf Tech-Riesen wie Google oder IBM. Ob Kundenservice, interne Prozesse oder Umsatzsteigerung – immer mehr Unternehmen wissen um die Macht und Vorteile automatisierter, maschineller Prozesse. Wie man das Beste aus Machine Learning herausholt, zeigt die zweite Ausgabe der gleichnamigen, englischsprachigen Konferenz in Berlin.

Learn Machine Learning

Microsoft, Amazon, Google – wer, wenn nicht die Großen des Digital Business sind besser geeignet, um How oder Not Tos zu DEM Thema unserer Zeit zu bieten: Machine Learning. Vom 5. bis 7. Dezember zeigt euch die ML 2018, wie ihr Machine Learning nutzen könnt, um euer Business voranzubringen.

Sowohl die Konferenz als auch die Power Workshops gehen dank der erlesenen und erfahrenen Experten allumfassend auf diese zukunftsweisende Innovation ein. Ihr werdet erfahren, welche ML Tools, Programmiersprachen und Technologien es gibt und welche für eure Digital Strategie geeignet sind.

Mehr als 30 internationale Speaker und Experten bieten euch ein in einem breiten Angebot an Sessions, Keynotes, Shorttalks und Workshops Insights sowie Best Practices satt.

Das Programm unterteilt sich dabei in: »Business & Strategy«, »Machine Learning Advanced Development« und »Machine Learning Tools and Principles«. Profitiert vom Know-how der Big Player zu Basics, aber auch neusten Trends und Features wie Tensorflow, Deep Learning und Chatbots.

Damit nicht genug, könnt ihr mit dem ML Ticket sogar an der Voice Conference teilnehmen.

Tickets für die ML Conference 2018 gibt es hier.

