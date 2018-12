Digitaler Kundenservice statt lange Wartezeiten [5 Lesetipps]

Weihnachtszeit ist Bewegungszeit. Menschen rennen in die Geschäfte, um die letzten Geschenke oder die letzten Zutaten für das Festmahl einzukaufen, suchen bis zur letzten Minute online das perfekte Weihnachtsoutfit oder stopfen ihren Koffer voll, bevor es auf die oft lange Reise nach Hause geht. Aufregung, Stress und Zeitverlust gehen der weihnachtlichen Ruhe und Besinnlichkeit voraus.

Überfüllte Shoppingmeilen und endlose Warteschlangen sorgen für Chaos und Frustration unter den Verbrauchern. Tatsächlich vermeiden neun von zehn Käufern ein Geschäft, wenn die Warteschlangen zu lang sind.

Es gibt jedoch zahlreiche neue Technologien, die dem Albtraum langer Warteschlangen ein Ende bereiten, stattdessen aber für zufriedenere Kunden und erstklassige Erlebnisse sorgen können.

Sind die Weihnachtseinkäufe erledigt und die Geschenke verpackt, steht für viel noch die Reise zu den Lieben an. Nicht selten nutzen die Weihnachtspendler die Fahr- oder gar Flugzeiten, um erstmals zur Ruhe zu kommen.

Fluglinien haben diese Bedürfnisse erkannt und bieten ihren Fluggästen die Möglichkeit, Bordspeisen online vorzubestellen. Seit Juni 2018 erweitert die amerikanische Airline Delta den beliebten online Vorbestellungs-Service auch auf internationale Strecken.

In den letzten Jahren hat Delta eine Menge getan, um ihren Kunden exzellente Erlebnisse zu bieten. Innovationen, wie die Einführung des optionalen biometrischen Check-ins auf allen nationalen Flügen oder die biometrische Selbstbedienungstaschenabgabe heben die Customer-Experience so auf ein ganz neues Level.

» “We want to make dining at 30,000 feet feel like dining at a favourite restaurant. Giving customers the ability to choose their meal in advance is a big part of that. It speeds up the process for our flight attendants too, giving them more time to spend with customers.”

– erklärte Lisa Bauer, Delta’s Vice President – On-Board Services. «