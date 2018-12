Handelskraft wünscht Frohe Weihnachten!

»Oh du fröhliche, oh du selige …« Sind wir doch mal ganz ehrlich, bevor die Weihnachtszeit wirklich fröhlich oder gar selig wird, heißt es für die meisten doch eher: Oh du stressige, oh du hektische – Ich muss noch dies besorgen und das erledigen, das vorbereiten und jenes ja nicht vergessen – Zeit! Ob on- oder offline: die Wochen vor Heiligabend stehen ganz im Zeichen von Shopping, Shopping, Shopping.

Early Bird oder Last Minute Shopper

Ja, unsere Welt ist digital. Sicher wird neben den üblichen Verdächtigen – den Socken, Parfums und Gutscheinen – auch das ein oder andere digitale Schmankerl unterm Weihnachtsbaum liegen. Die Werbetrommel wurde schließlich das ganze Jahr gerührt und ganz pfiffige Shopper haben ihre Geschenkeliste dank Prime Day, Black Friday und Co. schon mehr als rechtzeitig abgehakt oder immerhin minimiert.

Und die Last-Minute Einkäufer? Auch an sie ist dank der Specials der Online-Riesen, aber auch der vielen, fleißigen Mitarbeiter im stationären Handel gedacht. Ein Hoch auf Amazon Prime und die Shopping Nächte unserer Kaufhäuser des Vertrauens.

Ja, Weihnachten ist viel mehr als Geschenke, glitzernde Outfits und exquisite Köstlichkeiten. Und doch: So ganz ohne geht es eben auch nicht, oder? Was unsere fleißigen Weihnachtswichtel in diesem Jahr in 775! Pakete gepackt haben, seht ihr hier:





In diesem Sinne: Genießen und »Luft holen, bevor der Wahnsinn wieder losgeht«.

Das Handelskraft- und natürlich das gesamte dotSource-Team wünschen euch, erholsame Stunden mit euren Lieben und eine besinnliche Zeit, um alle Akkus wieder aufzuladen. Kurzum: eine wirklich fröhliche und selige Weihnachtszeit, sowie natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. 🌟 ❤️ 🎄 🎅