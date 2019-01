Digital-Business-Kompass: Handelskraft 2019 »Digitale DNA« jetzt als Download verfügbar!

Vor zwölf Jahren erblickte Handelskraft als Blog das Licht der virtuellen Welt. Seither berichten wir Tag für Tag über die Themen und Trends der digitalen Revolution. Vor sechs Jahren brachten wir dann das erste Trendbuch heraus: Handelskraft 2013 »Trends, Strategien und Potenziale im Everywhere Commerce«.

Old but Gold, denn blättert man heute wieder darin, stellt man fest, dass viele Trends einen ziemlich langen Atem haben. 2019 muss es aber mehr denn je darum gehen, wie aus der Theorie erfolgreiche Praxis und wie aus Trends Innovationen werden.

Dafür müssen Unternehmen ihre eigenen digitalen Codes schreiben, denn »Digitale DNA« ist das, was sie brauchen, um im hart umkämpften Online-Business zu bestehen. Es ist ihr evolutionärer Vorteil im digitalen Zeitalter und unser Titel für das Trendbuch Handelskraft 2019.

Kundenbeziehungen digital gestalten

Ob Google-Gründung 1998 oder die Vorstellung der ersten E-Commerce Software auf der CeBIT 1994 – seit 20, respektive 25 Jahren, geht es im Digital Business darum, Nutzer- und Kundenbeziehungen zu digitalisieren.

Soll heißen, eine alte ökonomische Weisheit hat weiter Bestand: Oberste Prio hat der Mehrwert für den Kunden. Denn E-Commerce und auch der stationäre Handel sind längst mehr als ein Onlineshop, mehr als ein Laden voller Ware. Sie sind das Tor zu einer Customer Journey.

Ob online oder offline: Kunden sind anspruchsvoll und erwarten immer mehr. Onlineshopping beginnt und endet nicht beim Kauf. Die Nutzer wollen hochwertigen Content, ein angenehmes Erlebnis anstelle sperriger Produktansammlungen.

Das revolutionäre Digitalzeitalter ist eine Zeit der Superlative. Einfacher, besser, schneller – im Wettstreit um die Kunden müssen Unternehmen mit den ständig wachsenden und wechselnden Erwartungen mithalten und sie im besten Fall sogar übertreffen. Wie ihnen das vor, während und nach dem Kauf gelingt?

Mit digitaler DNA, mit den Codes für die beste Marketingstrategie, dem effizientesten CRM-und PIM-System, dem tadellosesten Vertrieb und dem unkompliziertesten Service.

Nur der, der seinem Kunden mehr bietet als den reinen Produktkauf, sei es via Content-Commerce oder permanent laufender und nahtlos integrierter Customer Care, kann sich mit den Superlativen dieser Ära schmücken und damit Unternehmenserfolg sichern.

Die Bausteine der digitalen DNA

Die Doppelhelix der menschlichen DNA baut auf Nukleotiden auf – den Bausteinen der Nukleinsäuren. Auch ihr digitales Äquivalent enthält Bausteine und Informationen, ohne die ein Überleben im Digitalen Zeitalter unmöglich ist. Wir haben es uns daher auch in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, Händlern, Herstellern und Verlagen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der zeigt, wie man die passende Doppelhelix für sein Business baut.

Und neben den jüngeren Trends wie Künstliche Intelligenz, New-Work-Order und neusten Technologien, geht es bewusst auch um die Neuentschlüsselung bewährter Themen wie Future Retail und Marken im digitalen Zeitalter, der Erkenntnis, dass Digital Business mehr als E-Commerce und die Experience-Economy sowohl im B2C als auch im B2B von Bedeutung ist, sowie natürlich um die Macht von: (Service-)Plattformen, Personalisierung und Content.

Neues Design, bewährte Struktur

Auch das Design des neuen Trendbuchs ist nicht in der Evolution stehengeblieben. Im Gegenteil. Die Leser erwartet also nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine visuelle Weiterentwicklung. Das gilt auch für das bewährte Kapitel zu Zahlen und Fakten, das dem Leser veranschaulicht, welche Stufe die digitale Evolution erreicht hat und an welchen Faktoren sich Unternehmen weiterhin und vor allem in Zukunft messen müssen.

Und dabei geht es eben nicht nur um Umsatz- und Wachstumszahlen, Internationalisierung und Payment-Methoden, sondern auch um die Macht der KI oder die Vorteile von New Work.

Aber seht selbst und sichert euch euer Exemplar des brandneuen Trendbuchs Handelskraft 2019 »Digitale DNA«.

