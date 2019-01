dotSource wächst weiter – Happy Birthday!

Kaum liegen die Festtage hinter uns, gibt es schon wieder Grund zum Feiern. Und das gleich doppelt. Am 03. Januar feierte Handelskraft seinen 12. und am 5. Januar dotSource ihren 13. Geburtstag. Bevor wir diese Jubiläen auch mit einer großen Party feiern, wollen wir euch heute noch einmal auf einen kleinen Rückblick mitnehmen. Was war los 2018?

Neuer Look und Top Platzierungen

Handelskraft ist längst mehr als nur ein Blog. Das ist kein Geheimnis. Das Blognetzwerk ist das Flaggschiff, mit dem wir unsere Erkenntnisse, Erfahrungen und Visionen über den digitalen Handel teilen. Und das tun wir – dank euch – mit Erfolg. Denn wir gehören mittlerweile zu den Top 30 der stärksten Corporate-Blogs im DACH-Raum. Umso mehr freuen wir uns, dass Handelskraft seit 2018 auch in neuem, modernen Glanz strahlt. Doch nicht nur für das Blognetzwerk stand letztes Jahr ein Redesign an, auch die dotSource Homepage ging im Sommer 2018 in neuem Look live.

Kehren wir noch einen Moment zum Thema Ranking zurück. Denn auch der Rest des vergangenen Jahres stand ganz im Zeichen von Top-Platzierungen. Im Gesamtvergleich des renommierten Internetagentur-Rankings gehört dotSource 2018 zu den Top 30 und machte damit mehr als zehn Plätze im Vergleich zu 2017 gut. In den Subrankings: E-Commerce und Mobile erreichten wir sogar die Top 10, respektive Top 15.

Das ist ein Spiegel der guten Arbeit, die mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiter täglich leisten. Und dass diese das auch gerne tun, bestätigen nicht nur die überwiegend lächelnden Gesichter, die einem hier auf den Fluren begegnen, die familiäre Atmosphäre, sei es bei den kurzen Kaffee-Schwätzchen in der Küche oder aber den vielen tollen Teamevents, sondern auch die öffentliche Meinung. Das belegt nicht zuletzt die Erhebung: Top Arbeitgeber Mittelstand von FOCUS Business und kununu.

Für dieses Ranking nahm das renommierte Nachrichtenmagazin und die Bewertungsplattform 750.000 deutsche Unternehmen und rund 3 Millionen Bewertungen unter die Lupe. Wir sind unglaublich stolz, dass wir in der Kategorie: »Telekommunikation und IT« zu den Top 3 in der Gesamtwertung und zu den Top 10 in Thüringen gehören.

Apropos Thüringen

Damit wir auch in den kommenden Jahren, weiterhin erfolgreich für die Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen sorgen können, liegt es uns sehr am Herzen, Nachwuchs zu fördern. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete dotSource gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk und dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft & Digitale Gesellschaft im Juni 2018. Dank der offiziellen Vergabe der Stifterprofessur für den Masterstudiengang E-Commerce an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena kann hochkarätiger Nachwuchs nun direkt in der Lichtstadt ausgebildet werden.

Und der Nachwuchs ist talentiert. Vom Werksstudent zum Teamlead – nur eine der Erfolgsgeschichten, die unsere Mitarbeiter schreiben. Auch die derzeit 23 Studenten, sorgen für frischen Wind in den Teams und bereichern die dotSource mit ihrem Wissensdurst, guten Ideen und schneller Lernfähigkeit Tag für Tag.

Sie gehören zur dotSource Großfamilie, die mittlerweile aus mehr als 250 Mitgliedern besteht.

Themen, Trends und Events 2019

Wir sind gespannt, was 2019 für uns bereithält und werden euch täglich auf Handelskraft auf dem Laufenden halten.

