Verlosung – Trend Driven Innovation

Im Dezember und Januar fragen wir uns immer, was die Branche bewegt und suchen nach den Themen und Aspekten, die im neuen Geschäftsjahr für das eigen Business relevant werden. Kurzum: Wir reden über Trends. Darüber, was Marketing und Commerce 2019 bestimmen wird. Dabei geht es nicht nur darum, Buzzwords wie KI und New Work selbst zu klären, sondern auch, welche Auswirkungen diese Themen auf die Unternehmensphilosophie und -strategie, sowie auf das Kundenverhalten im Zeitalter von “Content is King“, “SEO first” und “Plattform only” haben.

Aber was sind Trends überhaupt und woher kommen sie? Wie können wir sie erkennen und wofür sind sie gut? Trends eröffnen Businesschancen, aber um sie für sich nutzen zu können, muss man jedoch mehr in die Tiefe gehen, Einstellungen, Meinungen und Gewohnheiten beobachten und Veränderungen verstehen. Nur so können Händler, Hersteller und Marken liefern, was Verbraucher wollen, noch bevor sie es merken.

» The secret to spotting trends and being ready to act on the opportunities they present you likes in identifying points of tension between what people want and what is currently available. «

Das englischsprachige Buch „Trend Driven Innovation“ (Trendwatching) hilft Unternehmen dabei, Kundenerwartungen so früh wie möglich zu erkennen. Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt und mit zahlreichen Use-Cases, wie Businesses Trends erfolgreich und fortlaufend erkennen, verfolgen und priorisieren, wie sie auf sie reagieren, sie einsetzen und ihnen schließlich voraus sein werden. Spannend und praktisch, oder?

