Bitkom Big-Data.AI Summit [Eventtipp]

Zwei Fliegen mit einer Klappe! Du willst der Experte der digitalen Transformation werden? Dann erfahre alles über Big-Data- und AI-Technologien auf dem Doppel-Event des Bitkom Big-Data.AI Summit am 10. April und der AI Summit am 11. April 2019 in Berlin.

AI-Technologie und Industrie 4.0

Der AI Summit bietet dir eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch für deine strategische Orientierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Dich erwartet geballtes Wissen in über 100 Präsentationen und innovativen Keynotes. Unter anderem zu folgenden Themen und Fragen:

Wie integriere ich AI-Services in mein eigenes Ökosystem?

Wie setze ich Konversationsschnittstellen und virtuelle Kundenassistenten effizient ein, um mit Kunden interagieren zu können?

Wie verwende ich AI-basierte Kundenanalysen richtig,um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen?

Wie kann AI helfen, Fabrikdaten zu sammeln und zu analysieren?

Wie fördert AI die Interaktion von Mensch und Maschine?

Wie wird AI die Smart Factory übernehmen?

Es geht in die 7. Runde!

Seit 2013 findet der Big-Data.AI Summit jährlich statt. Dieses Jahr treffen sich über 5.000 Experten in Berlin, um sich über konkrete Anwendungen von Big Data und AI in führenden Branchen wie Gesundheit, Wirtschaft und Informationssicherheit auszutauschen.

Ebenso sind Vertreter der Politik, sowie Wissenschaftler vor Ort, die sich den ethischen und politischen Fragen widmen, die derzeit die gesellschaftliche Debatte über Big Data und KI bestimmen.

Du möchtest bis in Tiefen der KI- und Big-Data-Revolution eintauchen?

Dann sichere dir jetzt dein Ticket!

