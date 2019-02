CONTENTIXX [Eventtipp]

»Content is King« ist als modernes Online-Marketing-Paradigma in aller Munde. Aber was ist mit »Content is Queen«? Unter diesem Motto vermittelt die CONTENTIXX Konferenz in Berlin vom 19.03. – 20.03.2019 geballtes Insider-Know-how aus dem Content-Marketing. Über 120 Experten der Branche geben ihr Wissen in über 60 Workshops und Session zum Besten. Natürlich bleibt dabei auch genügend Zeit für die Beantwortung von Fragen und intensivem Networking – der perfekte Mix aus persönlicher Atmosphäre und exzellentem Fachwissen.



Also was genau kannst du bei der Veranstaltung lernen?

Es werden alle relevanten Themenbereiche im Content-Marketing abgedeckt. Es beginnt bei der Entwicklung einer geeigneten Strategie sowie der Einbindung in das eigene Unternehmen und geht weiter mit den verschiedenen Content-Formaten, über Storytelling, Influencer Marketing und Native Advertising bis zu praktischen Tipps zur Erstellung des Contents. Content-Marketing nicht mehr nur für den B2C-Bereich relevant, sondern wird auch zunehmend im B2B-Sektor immer wichtiger.

Nach dem Besuch der Konferenz bist du in der Lage deine Zielgruppen mit frischen Ideen zu begeistern und so dein Content-Marketing auf eine ganze neue Eben heben. Du lernst, wie du in Zukunft selbst die Trends von morgen erkennen kannst.

Willst du also zwei interessante Tage mit viel Praxis und Spaß? Dann sichere dir jetzt dein Ticket!

