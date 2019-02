E-commerce EXPO Berlin [Eventtipp]

Du willst wissen, wie du das Beste aus deinen Online-Aktivitäten rausholen kannst? Bei der führenden E-Commerce-Veranstaltung in Deutschland, der E-Commerce EXPO Berlin am 22. Februar 2019, erfährst du es.

Ob CEOs, Direktoren oder Manager: Das Publikum ist ebenso breit gefächert wie das vielseitige Programm der Messe. Tauche ein, lerne dazu und tausche dich aus, um dein eigenes Angebot an Produkten und Dienstleistungen fit für den Onlinehandel zu machen.

Mehr als 20 Stunden, 40 Keynotes, vier Bühnen und eine erlesene Auswahl an Experten und Branchenkollegen geben dir die Dos and Don’ts für eine erfolgreiche E-Commerce-Strategie mit.

Der Weg zum Multichannel Erfolg

Wer glaubt, die Zukunft des Handels findet ausschließlich im Internet statt, liegt falsch. Lokale Geschäfte können eine logische Erweiterung der Online Customer Journey sein. Die Senior PR Managerin von Mister Spex zeigt, wo die Schlüssel zum Multichannel Erfolg liegen. Es erwarten dich einige strategische Einblicke ins Multichannel Business.

Monolithische E-Commerce Systeme sind Vergangenheit

Monolithisch aufgebaute E-Commerce Systeme sind den heutigen schnell wechselnden Anforderungen an neue Features und Technologien nicht gewachsen. Am Beispiel von mobel.de lernst du, welchen Vorteil der Wechsel zu einer flexiblen, mobile first und Micro-Service-orientierten Lösung hat. Aber auch, welche Schwierigkeiten es im Unternehmen zu bewältigen gibt, bei einem derart radikalen Schritt.

Onlinemarketing

Zum Thema Onlinemarketing hält ein ehemaliger Google Mitarbeiter einen Vortrag darüber, wie man die eigene Website für Such-Bots optimieren kann. Insbesondere geht er auf mobiles Crawling und Indexierung ein. Hier kannst du einige praxisrelevante SEO Tipps mitnehmen.

Blockchain, Künstliche Intelligenz und Voice Search auf dem Vormarsch

Auch einige der Trend-Themen der nächsten Jahre sind auf der Veranstaltung vertreten. Die Innovation Managerin der Otto Group bringt dir näher, welche Möglichkeiten die Blockchain im E-Commerce bietet und welche davon wirklich sinnvoll sind.

Ein anderer Vortrag beschäftigt sich mit den Grundlagen von Data Science und einer erfolgreichen KI- und Machine Learning-Strategie als Basis dafür.

Der Chef für Strategie & Digital Transformation Retail bei Google Deutschland zeigt, wie Unternehmen mit dem Google Assistenten in direkten Kontakt mit Ihren Kunden treten können.

Diese und viele weiteren Themen erwarten dich auf der E-commerce EXPO in Berlin. Also sei dabei, wenn sich mehr als 5000 Besucher und 150 Unternehmen der Branche treffen und melde dich jetzt kostenlos an!

