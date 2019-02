Gründerszene Mittelthüringen: Digitale Innovation und Wachstum aus dem grünen Herzen Deutschlands

Digitale Transformation ist nicht nur die Aufgabe von Unternehmen, sondern fordert auch passende politische Rahmenbedingungen. Je mehr technologisches Wissen Unternehmen generieren, je weiter sie Entwicklungen vorantreiben, desto modernere Infrastrukturen benötigen sie. Auch der Staat muss also die Initiative ergreifen, um die Digitalisierung zu fördern.

Lohnt sich gründen in Thüringen?

Das Land Thüringen hat diese Notwendigkeit erkannt und Förderprogramme auf die Beine gestellt. Das Projekt »Startup und Existenzgründung in Thüringen« der Impulsregion Erfurt-Jena-Weimar-Weimarer Land ist eines davon. Wir freuen uns, dass wir ein exzellentes Beispiel für erfolgreichen Unternehmergeist in Mitteldeutschland sind und die Macher des Imagefilms bei uns in der dotSource willkommen heißen durften:

Wir erleben, dass die Digitalisierung uns nicht nur technisch, sondern auch personell vor immer neue Herausforderungen stellt. Um nachhaltiges Wachstum zu sichern, sind talentierte Köpfe gefragt. Jena ist mittlerweile neben München, Berlin, Hamburg und Köln einer der digitalen Hotspots in Deutschland – rund 5.000 Arbeitsplätze in 115 Unternehmen sind im digitalen Bereich angesiedelt.

Umso besser, dass sich in Thüringen und speziell am Innovationsstandort Jena einiges tut, um den Nachwuchs und neue digitale Projekte, aber auch Wachstum und Weiterbildung etablierter Firmen zu fördern.

Wir von dotSource haben nicht nur mit über 20 Partnern den Masterstudiengang E-Commerce an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena gestiftet. Unsere Experten teilen ihr Know-how auch mit Praktikanten, Werkstudenten und bei firmeninternen Hackathons, um spannende Business-Cases zu entwickeln und mit Spitzentechnologien umzusetzen.