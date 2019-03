Handelskraft Konferenz 2019 – Jetzt noch Tickets für die Digital Experience Base sichern!

Am 28. März heißt es in der Klassikstadt in Frankfurt am Main: Take Part. Connect. Level Up. Heute, exakt einen Monat vor der vierten Ausgabe der Konferenz für digitalen Erfolg, erfahrt ihr von uns daher noch einmal, wie ihr dabei sein könnt, welche Möglichkeiten es geben wird, euch zu vernetzen, euer Know-how zu erweitern und die next Steps für das eigene Business daraus abzuleiten.

Experience Base mit echten Mehrwerten

Keine Digital Experience Base ohne Praxisnähe. Profitiert von Learnings und Fails eurer Branchenkollegen in drei Keynotes und neun interaktiven Sessions. In den Keynotes von Delia Wieser, Lead Innovation Architect bei TrendWatching und Co-Autorin des Buches »Trend-Driven Innovation«, sowie von Frank Hanauer, Head of Digital Solutions & eCommerce Operations, STABILO erfahrt ihr, welches Potential hinter neuen Trends wie KI und New Work und vergleichsweise bewährten Themen wie User Generated Content und Influencer Marketing steckt. Denn das Geheimnis sind nicht die Trends und heißen Themen dieses schnelllebigen Digital Business, sondern wie ihr daraus individuelle Innovationen und Wettbewerbsvorteile für euer Unternehmen und damit Mehrwerte für eure Kunden generiert.

Die New-Work-Experience für Mensch, Raum und Technologie

Auch in den anderen Sessions wird es darum gehen, wie sich Theorie und Praxis erfolgreich vereinen lassen – gerade im Projektmanagement eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Welche Voraussetzungen für Mensch, Raum und Technologie geschaffen sein müssen, um aus New Work auch successful work zu machen und auf welche Hürden man dabei stoßen kann, werden die Sessions von Jens Schürks, Leiter Entwicklung, Netto eStores GmbH und Christian Müller Gründer und Inhaber proagile zeigen.

Was steckt hinter dem viel diskutierten Begriff Agilität und wie kann man aus den Methoden, auf die immer mehr Unternehmen setzen, erfolgreiche Strategien ableiten, auch wenn sie das Manager Herz nicht auf den ersten Blick höherschlagen lassen? Lasst es euch von den Experten und ihren Use-Cases in den Sessions: »Mit MVP & Scrum zur digitalen Erlebniswelt: Wie Netto eine integrierte Plattform für seine Kunden realisiert« und »Das Erfolgsgeheimnis agiler Unternehmen« zeigen.

Spricht man über Trends, kommt man nicht um KI herum. Doch welches Business Potential steckt hinter dem Hype um technologische Innovationen? Kathleen Jaedtke und Tina Nord, die Blogautorinnen von »Lernen wie Maschinen«, werden in ihrer gleichnamigen Session, darauf eingehen, »Was künstliche Intelligenz für E-Commerce Experten bedeutet: Die wichtigsten Entwicklungen aus 2018 & 2019 im Überblick«. Denn es ist nicht nur entscheidend, Trends zu kennen, sondern auch zu wissen, wie man diese gewinnbringend in die eigene Business-Strategie integriert.

Die neue B2B-Experience

Apropos Strategie. Längst ist bei den Machern und Entscheidern des Digital Business angekommen, dass Unternehmenserfolg kein Einmalprojekt ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess, den es gut vorzubereiten gilt.

Welche Punkte man beispielsweise bei der Einführung eines CRM-Systems auf dem Schirm haben sollte, wird euch Achim Ahrens, E-Commerce-Manager der MEVACO GmbH in seiner Session zu »Vernetztes CRM – Wie man mit Systemverknüpfungen die Effizienz im Vertrieb erhöhen kann« erzählen. Europas führender Anbieter von Streckmetallen, Lochblechen, Wellengittern und geschweißten Gittern ist dabei nicht der einzige B2B-Experte, der für seine Branche eher untypische Wege geht.

Auch die Session von TROX wird zeigen, dass Schubladen und klassische Wege im B2B-Commerce ausgedient haben. Warum und wie der Hersteller von hochindividualisierbaren Lüftungsanlagen auf Digitalisierung setzt und welche Rolle dabei Headless Commerce spielt, erfahrt ihr von Mark Zimmermann und Harald Schary in ihrer Session: »TROX Headless« für CMS, ERP, CRM und E-Commerce.

Einen Schwerpunkt zu Headless CMS werden auch Christopher Zimmermann, Product Manager von Magnolia und Sebastian Glock, VP Product Marketing der e-Spirit AG legen. In zwei spannenden Sessions werdet ihr umfassend über die Chancen und Herausforderungen dieses neuen und immer beliebter werdenden Ansatzes informiert.

Der Name von Christopher Zimmermanns Sessions: »Was Sie schon immer über Headless CMS wissen wollten, sich jedoch nicht getraut haben, zu fragen« ist dabei Programm und wird im interaktiven Quiz-Format zudem gezielt darauf eingehen, welche Unternehmens-Potentiale dahinterstecken. Wie man diese auch richtig nutzt, ohne Features, Komfort und Effizienz für die Business User zu verlieren, erfahrt ihr von Sebastian Glock.

Headless bedeutet dabei aber nicht kopflos. Ebenso wenig wie der besagte Prozess: Unternehmenserfolg nicht ohne den Prozess – das Umdenken – im Kopf auskommt. Innovativ zu arbeiten, bedeutet eben auch, mit Herausforderungen innovativ umzugehen. Schritt für Schritt mit minimal statt maximalen Anforderungen an das fertige Projekt oder Produkt, Nachjustieren und sogar Scheitern erlaubt.

Make it your Experience

Ideen eine Chance zu geben, auch wenn sie im ersten Moment nicht erfolgsversprechend klingen – auch das ist agiles, innovatives Arbeiten. Getreu dem Motto »Einfach ist einfach besser!« sind es auch oder gerade erst Recht in diesem Business oft ganz simple Ideen, die zum Erfolg führen. Davon ist auch Jiri Scherer überzeugt. Innovation, Kreativität und Simplicity gehen für den Schweizer Autor, Unternehmer und Vortragsredner Hand in Hand. Lasst euch in seiner Closing Keynote zeigen, warum.

Das Programm der Handelskraft Konferenz 2019 hat aber noch mehr zu bieten. Wer bereits am 27. März in Frankfurt ist, sollte sich den das Warm-up mit vielen unserer Experten und Speaker am Vorabend in der Recipe Bar nicht entgehen lassen. Los geht es dort ab 20 Uhr!

Außerdem wird es am Konferenztag parallel zu den Sessions die Möglichkeit geben, sich individuell und kostenlos von unseren Digital-Experten zu den Themen CRM & Marketing Automation, Online Marketing, PIM sowie UX Design & Conversion-Optimierung beraten zu lassen. Einen Überblick über die Handelskraft Agenda findet ihr hier.

Zudem bieten wir den internationalen Gästen wieder eine kostenlose Simultanübersetzung auf Englisch an.

Join the Digital Experience Base

Ob auf Deutsch oder Englisch: Freut euch auf ein vielseitiges Programm

