Handelskraft Konferenz 2019 – Noch mehr Speaker, News und Specials

Die Handelskraft Konferenz 2019 rückt immer näher. Und die Vorbereitungen laufen weiter auf Hochtouren. Die ersten Speaker und Sessions haben wir euch bereits vorgestellt. In den wöchentlichen Handelskraft Interviews gewährten die Referenten erste Einblicke in ihre Sessions und was die Teilnehmer der HK19FFM dort erwarten wird. Heute stellen wir euch vor, wer bei der Digital Experience Base am 28. März 2019 in der Klassikstadt in Frankfurt am Main außerdem sein Know-how teilt und Best-Practice-Insights vorstellt.

Erfolgsfaktoren im Digitalzeitalter

»Agilität und Innovation sind der Treibstoff der Digitalisierung.« Als Agile Coach weiß Christian Müller, Gründer und Inhaber von proagile.de, warum agiles Arbeiten gerade jetzt einen so starken Zuspruch erfährt. In seiner Session »Das Erfolgsgeheimnis agiler Unternehmen« erklärt er nicht nur, worauf es in der Theorie ankommt, sondern er wendet agile Methoden in einem Praxistest gemeinsam mit den Teilnehmern direkt an.

Kaum ein Thema beschäftigt das Digital Buisiness so sehr wie Künstliche Intelligenz. Doch wie hält man im Digitalzeitalter mit stetem technologischem Fortschritt mit? Auf ihrem gleichnamigen Blog stellen sich Kathleen Jaedtke und Tina Nord den Herausforderungen, die »Lernen wie Maschinen« mit sich bringen. Am 28. März 2019 lassen sie die Teilnehmer der Handelskraft Konferenz an ihren Learnings und Fails teilhaben und geben in ihrer Session: »Künstliche Intelligenz clever nutzen« einen Überblick über die wichtigsten KI-Entwicklungen unserer Zeit.

Wie gelingt es, dass Sales-Mitarbeiter ihren Fokus auf echtes Beziehungsmanagement von Mensch zu Mensch zu legen? Vor dieser Frage stand auch die MEVACO GmbH. Wie Europas führender Anbieter von Streckmetallen, Lochblechen, Wellen- und geschweißten Gittern diese und andere Herausforderungen mit Hilfe der passenden CRM-Integration meistert und welche unternehmerischen Chancen sich daraus noch ergeben, erklärt Achim Ahrens, E-Commerce-Manager der Mevaco GmbH, in seiner Session: »Vertriebseffizienz durch vernetztes CRM«.

Die Handelskraft Specials 2019

Apropos Vernetzung. Neben spannenden Sessions am Konferenztag warten natürlich noch weitere Specials auf euch. Allen voran der Warm-up-Abend in der Recipe Bar. Seid am 27. März ab 20.00 Uhr Teil spannender Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Lasst euch in unseren Sprechstunden individuell und kostenlos von unseren Digital-Experten beraten. Die Plätze für diese zwei Specials sind begrenzt, also bucht sie am Besten gleich hier zu euren Tickets dazu!

Das war aber noch lange nicht alles. Denn auch in diesem Jahr heißt es: In English, please! Wählt bei Bedarf die englische Simultanübersetzung einfach mit aus.

Die #HK19FFM Agenda steht

Ob auf Deutsch oder Englisch: Freut euch auf ein vielseitiges Programm, das ihr ab sofort hier einsehen könnt.

Das erwartet euch auf der Handelskraft Konferenz

Jetzt Tickets für die Handelskraft 2019 sichern!

Take Part. Connect. Level Up. Sichert euch hier eure Tickets!

Keine Termine und Updates mehr verpassen? Über den kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter halten wir euch stets auf dem Laufenden.