In eigener Sache: dotSource feiert 13 Jahre digitale DNA

dotSource ist längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Und seit 5. Januar 2019 ist das nun auch ganz offiziell: 13 Jahre digitale DNA, 13 Jahre voller spannender und intensiver Momente, Zuwachs an Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Starke Leistung für einen – zu Recht – stolzen Teenie. Und das wurde natürlich auch gebührend gefeiert.

Ein Teenie mit Vision

In 13 Jahren haben wir viel erreicht. Das belegen nicht nur die Top Platzierungen im Internetagenturen-Ranking oder bei der Erhebung von FOCUS Business, sondern auch die räumliche Vergrößerung unserer Agenturflächen, das nachhaltige Wachstum der Mitarbeiterzahl, der Einsatz für ausgebildeten Nachwuchs am Innovationsstandort Jena und nicht zuletzt die Motivation, dass immer noch mehr geht, dass man immer noch mehr tun kann, um Innovationen voranzutreiben, digitale Kundenbeziehungen zu gestalten, aber vor allem auch, sich trotz allen Wachstums und Erfolg den Start-up Spirit zu bewahren. Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Arbeit noch innovativer, unseren Zusammenhalt noch stärker zu machen. We practise what we preach. Nur so können wir unseren Kunden und Partnern weiterhin zuverlässig und kompetent zur Seite stehen. Denn Digital Business ist People Business!

Die Party

Das zeigte sich auch zur großen dotSource Geburtstagsparty. Der Tag begann früh, damit wir ausreichend Zeit hatten, um die Räume für unser großes Event zu schmücken und auszustatten. Hashtags und Aufkleber auf den Glaswänden sorgten dafür, dass die Teams und Projekte in jedem Büro für alle erkennbar sind.

Außerdem gab es in diesem Jahr die »Line of Fame«, auf der all unsere Erfolgsstories in Form der vielen Release-Shirts geehrt wurden. Jeder Partygast – ob intern oder extern – konnte so sehen, wie stolz und glücklich wir über die Livegänge jedes Kundenprojektes sind. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.

Und last but not least haben wir für die Nostalgiker ein Retro-Games-Zimmer zur Verfügung gestellt. Auch die Digital Natives und jungen Gäste, die Super Mario und Co. vorher noch nie mit einer oldschool Nintendo Konsole durch die virtuellen Welten schickten, waren absolut begeistert von dem Charme der 90er.

Die Gäste erschienen zahlreich. Viele Wegbegleiter, Kollegen, Freunde, Familien, ehemalige Mitarbeiter und Vertreter aus Bildung und Politik folgten unserer Einladung, um mit uns zu feiern. Unter den Gratulanten waren auch Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Wolfgang Tiefensee sowie Jenas Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche. Beide sprachen uns Dank und Respekt in ihren Reden im Valley aus.

Nach all den Glückwünschen, einem Recap auf das vergangene Agenturjahr durch unsere Geschäftsführer und dem traditionellen Anschneiden der Geburtstagstorte wurde das reichhaltige und super leckere Buffet eröffnet. Mit vollen Mägen und guter Laune gingen alle Anwesenden in den Partyabend über. Die Gespräche wurden witziger, die Musik lauter und die Tanzfläche voller. Das lag nicht nur an der ein oder anderen Schnapsrunde, sondern vor allem an der guten und ausgelassenen Stimmung, die diese Nacht unvergesslich machten.

Ob digital, analog oder vor Ort: Danke für die Glückwünsche, Ansprachen, Geschenke und Besuche.

Wir freuen uns auf ein weiteres kreatives, produktives und erfolgreiches Jahr!

Ein Video sagt mehr als 1000 Worte…

Für alle, die nicht live dabei sein konnten, und für die, die sich noch einmal zurück wünschen zu diesem tollen Partyabend, gibt es hier eine kurze Zusammenfassung:



Hört und sieht sich gut an? Dann überzeug’ dich selbst vom Start-up Flair im Silicon Valley Jenas. Deine Karriere startet hier.

Digitale DNA



Digitale DNA ist nicht nur für uns, sonder für alle Unternehmen ein entscheidender Vorteil im revolutionären Digitalzeitalter. Wie Marken, Händler und Hersteller ihre eigenen digitalen Codes schreiben und auf welche Trends es dabei ankommt, verrät das neue Trendbuch Handelskraft 2019 »Digitale DNA«.

Das Trendbuch steht hier exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage zum kostenlosen Download bereit.

Es ist außerdem als hochwertige Printausgabe erhältlich und kann via E-Mail bestellt werden. Oder ihr sichert euch euer persönliches Exemplar am 28. März 2019 auf der Handelskraft Konferenz in der Klassikstadt in Frankfurt am Main.

Um keine Updates und News rund um das digitale Zeitalter mehr zu verpassen, empfehlen wir euch unseren Handelskraft WhatsApp Newsletter, den ihr hier kostenlos abonnieren könnt.