Internet World EXPO [Eventtipp]

Seit 1997 öffnet Europas führende E-Commerce Messe ihre Türen. Sie begleitet den Online-Handel also schon seit dessen Anfangsjahren. Dieses Jahr findet die Internet World EXPO am 12. und 13. März 2019 auf dem Münchner Messegelände statt. Es werden rund 18.000 Besucher und mehr als 450 Aussteller erwartet. Neben dem klassischen Messebetrieb gibt es noch sogenannte InfoArenen mit Fachvorträgen und eine TrendArena mit renommierten Speakern aus Politik und Wirtschaft. Die Themen decken das komplette Spektrum des Handels ab: von Omnichannel, Payment und Logistik bis zu Online-Marketing und Social Media.



Hochkarätige Speaker in der Trendarena

Da die Vorträge dieses Formats auf 20 Minuten begrenzt sind, gibt es viel komprimiertes Knowhow für das Publikum.

So etwa stellt der Tech-Investor Frank Thelen, der vielen durch die Show »Die Höhle der Löwen« bekannt ist, seine Vision eines deutschen Technologie-Weltmarktführers mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro vor.

Die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothée Bär (CSU) wird über Weichenstellungen der Bundesregierung in Bezug auf die Digitalisierung sprechen.

Max Amordeluso, einer der Ziehväter von Amazon Alexa, wird erklären, wie Unternehmen die Sprachassistentin nutzen können, um mit Ihren Kunden noch besser zu interagieren.

Sami Haddadin, KI-Experte und Leiter der Munich School of Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität München, wird das Publikum über die heutigen und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten von Robotern aufklären

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Messe

Auf einer Sonderfläche findet die POS Connect statt. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung des Point of Sale. Es wird die Frage beantwortet, wie stationäre Läden den Verkauf von Waren durch digitale Services steigern und Brücken zum Online-Handel bauen können. Besucher können in angedeuteten Geschäften hautnah erleben, welche digitalen Möglichkeiten sich für den stationären Handel ergeben.

Außerdem findet unter dem Dach der Internet World EXPO die CMCX – Content-Marketing Conference & Expo statt, bei der sich die Branche über die Zukunft des Content-Marketings austauscht. Zudem auch die AmazonWorld Convention, die SEO/SEA WORLD Conference und die Facebook World Conference.

