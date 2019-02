M2P – Expertise als Ware

Der Mensch ist von Natur aus neugierig. Dieses Verlangen, immer mehr wissen zu wollen, kann man sich als Unternehmer zu Nutze machen, indem man über das reine Angebot von Produkten und Dienstleistungen hinausgeht und es um das Angebot von Wissen ergänzt.

Vertrauen schlägt Followerzahl

Man nehme: Influencermarketing. Nichts Neues, umstritten, aber richtig ein- und umgesetzt kann diese Form der Kommunikation genau das sein, was Kunden auch – oder erst recht – 2019 erwarten: ein Plus zum Angebot, das inspiriert; ein Plus an Wissen, das die Brücke zur Realität schlägt.

Dabei sollten Marken ihre Werbeträger jedoch klug auswählen. Authentische Markenikonen schlagen Reichweite. Auf wahllos platzierte Produkte reagieren Nutzer mittlerweile durch Vertrauensentzug.

Dem Schreibgerätehersteller STABILO gelingt es beispielsweise dank der Beiträge einer kompetenten Handlettering-Künstlerin, über den ursprünglichen Horizont seines Pull-Marketings hinauszugehen und seinen Kunden auch nach Produktkauf die Möglichkeit zu bieten, mehr zu lernen, zu wissen und zu teilen.

Die M2P (Mentor-to-Protégé)-Strategie erfüllt die Erwartung der Kunden an Unternehmen, ihnen einen erfahrenen Experten zur Seite zu stellen.

Auch Airbnb setzt den M2P Trend bereits um und geht mit »Explore experiences« und der Bereitstellung von Experten(-wissen) über den besten Wein der Region oder die Must-sees aus Kunst und Kultur über seine eigentliche Vermittlerrolle von Unterkünften auf Zeit hinaus.

Mentor kann demnach auch eine Gruppe von Peers sein, die über das Wissen verfügt, das andere Peers, aka Protégés suchen. Das Verlangen der Kunden, mehr zu lernen und zu wissen, wird nicht abbrechen. Ihre Kaufbereitschaft hingegen schon, wenn Sie ihnen nicht über das Produkt hinaus das anbieten, was sie brauchen – den Zugang zu einem Mentor und dessen Wissen.

