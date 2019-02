NKF Summit [Eventtipp]

New Mobility, Internet of Things und Industrie 4.0 sind nicht nur die Kernthemen des Digital Business, sondern auch Schwerpunkte der fünften Ausgabe des NKF Summit in Dresden.

Das Event, bei dem führende Unternehmen verschiedenster Branchen und innovative Startups zusammenkommen, sich vernetzen und Erfahrungen austauschen.

»Center of Future Mobility«

Die gläserne Manufaktur in Dresden ist als Veranstaltungsplatz der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen, Wissen auszutauschen und Erfahrungen zu sammeln.

Auf zwei Bühnen werden dir spannende Vorträge und Diskussionen geboten. Ein hochkarätiges Line-up an Unternehmen und 50 Speakern, die ihre Expertise, Erfahrung und Fallstudien auf dem Weg zur erfolgreichen Transformation im Digitalen Business in Workshops, Masterclasses und Präsentationen teilen.

Mehr Erlebnis als Event

Das Programm bietet Dir nicht nur Präsentation zu New Mobility, Internet of Things und Industrie 4.0. Vor allem Panel-Diskussionen, Fallstudien von Unternehmen im digitalen Wandel, Workshops, und Matchmaking-Sessions zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups sind ein wichtiger Teil der Konferenz.

NKF Summit ist das Event für Unternehmen und Startups, die einen Impuls für eine erfolgreiche digitale Transformation suchen. Erlebe hautnah, wie Startups und Corporates sich vernetzen und dabei neue Ideen in Sachen Zusammenarbeit und Zukunftsausrichtung entwickeln.

Sichere dir jetzt hier dein Ticket.

