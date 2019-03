AllFacebook Marketing Conference [Eventtipp]

Hast du Lust mal einen ganzen Tag nur über Hashtags und Co. zu reden? Falls du diese Frage mit »ja« beantworten kannst, bist du bei der AllFacebook Marketing Conference am 2. April genau richtig. Hier dreht sich auch nicht alles nur um Hashtags und Facebook, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern vielmehr gibt es einen kompletten Social-Media-Marketing-Rundumschlag. Kurz gesagt: Wie können Unternehmen Instagram, WhatsApp, Pinterest, Youtube, Facebook und andere soziale Kanäle optimal nutzen?



AllFacebook Marketing Conference 2019: Die Themen

Auf fünf Bühnen sprechen gleichzeitig über 50 Speaker der Branche. Zwischendurch bleibt natürlich auch genügend Zeit sich mit den Kollegen auszutauschen. Nach der Veranstaltung wirst du in jedem Fall mit einem ganzen Sack neuer Idee nach Hause kommen.

Am Beispiel von Globetrotter erfährst du was es bedeutet eine Social-First-Kampagne zu fahren und welche Learnings und Erfolge sich daraus im Vergleich zu integrierten Kampagnen nach klassischer Denkweise ergeben.

Eine gute Social-Media-Strategie bedeutet mehr als nur das Gewinnen von Likes oder jedem neuen Trend nachzujagen. Philipp Bensmann teilt seine praktischen Erfahrungswerte mit euch und gibt euch Methoden und Tools an die Hand, die er für die Social-Media-Strategieentwicklung als sinnvoll erachtet.

Shankho Mukherjee stellt fünf Trends im B2B-Marketing aus der Sicht von LinkedIn vor und zeigt wie diese in die eigenen Marketingstrategien integriert werden können. Er hinterfragt etablierte Marketingweisheiten und gibt dir neue Ideen an die Hand.

Neben diesen drei Talks stehen noch viele weitere auf dem Programm, mit Schwerpunkten wie Video-Content, Social-Advertising, Influencer-Marketing, Community-Management oder Analytics.

Wenn du das alles nicht verpassen willst, dann sicher dir jetzt dein Ticket! Mit dem Code HANDELSKRAFTAFBMC bekommst du 15 Prozent Rabatt.

