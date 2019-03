ECC-Forum: Kundenfokus total in B2C- und B2B-Commerce [Eventtipp]

Den Kunden in das Zentrum aller Bemühungen stellen. Alle Methoden und Prozesse aus Kundensicht optimieren. Kundenansprüchen entlang der gesamten Customer Journey auf allen Kanälen gerecht werden. Kunden persönlich ansprechen. Kunden individualisierten, hochwertigen Content bieten. Kunden das Online-Erlebnis so einfach und nahtlos, wie möglich gestalten. Egal, ob B2C oder B2B: Kaum eine Maxime wird so oft gepredigt, diskutiert und immer wieder aufs Neue geprüft wie Kundenfokus. Zu Recht. Wie diese Theorie in der B2C- und B2B-Praxis aussieht, erfahrt ihr am 03. und 04. April beim ECC-Forum in Köln.

ECC-Forum: Fokus B2C

Das ECC-Forum findet in diesem Jahr erstmals an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Am 03. April stehen B2C- und am 04. April B2B-Themen im Fokus. Lasst euch am ersten Tag von spannenden Konzepten aus der B2C-Praxis inspirieren, profitiert vom Know-how und der Expertise hochkarätiger Speaker von OTTO oder Audi und vielen mehr. Unter anderem zu diesen Themen:

Customer Centricity

Plattformen

Digitale Transformation

Voice Commerce

ECC-Forum: Deutscher Online-Handel-Award

Das ECC-Forum präsentiert im Rahmen der Community Night am ersten Abend zudem zwei weitere Highlights: Feiert mit dem ECC Köln sein 20-jähriges Jubiläum und seid bei der Verleihung des Deutschen Online-Handel-Awards (DOHA) dabei. Der Preis wird bereits zum achten Mal durch das ECC Köln vergeben.

Apropos Kundenfokus: Nicht die Fachjury entscheidet, wer die TOP Online-Shops 2019 sein werden, sondern ganz allein die Kunden. Welch bessere Jury kann es geben, oder?

ECC-Forum: Fokus B2B

Der zweite Tag des ECC-Forums steht ganz im Zeichen von B2B-Commerce. Auch hier heißt es: Wissen teilen, ist Macht. Nutzt die praxisnahen Einblicke zu Fails und Learnings innovativer Player aus Industrie und Handel. Mit dabei sind, unter anderem, Macher und Entscheider von Salesforce, Shopware und Google. Das gesamte Programm für des ECC-Forum 2019 findet ihr hier.

