Handelskraft Verlosung: Trendbuch »Digitale DNA« und Konferenz-Ticket

Etwas mehr als einen Monat ist es her, dass unser Trendbuch Handelskraft 2019 »Digitale DNA« veröffentlicht wurde. Nicht nur wir sind immer noch hin und weg vom Digital Business Kompass, sondern auch ihr lasst unser Herz mit eurem positiven Feedback nahezu täglich höherschlagen. Das macht uns unglaublich stolz.

Grund genug, um Danke zu sagen, die Spendierhosen anzuziehen und drei Exemplare des Trendbuchs zu verlosen. Dafür muss nur eine einfache Frage beantwortet werden. Dem Erstplatzierten winkt außerdem ein Freiticket für die Handelskraft Konferenz 2019 am 28. März in der Klassikstadt in Frankfurt am Main.

Vom Trend zum Kundenmehrwert

Trends lauern überall. Alle haben ihre Berechtigung und viele von ihnen sogar einen ziemlich langen Atem. Das werdet ihr auch beim Lesen des Trendbuchs Handelskraft 2019 »Digitale DNA« merken. Ob neu oder bewährt – immer gilt:

Wie gelingt es, aus Trends Innovationen für mein Business abzuleiten und echte Mehrwerte für meine Kunden zu erzielen?

Eine Möglichkeit bietet die Weitergabe von Wissen als Plus zum reinen Produkt- oder Dienstleistungsangebot. Immer mehr Unternehmen, so auch Schreibgerätehersteller STABILO oder Booking-Riese airbnb setzen bereits erfolgreich auf diese M2P (Mentor-to-Protégé)-Strategie.

Die Bereitstellung von Experten(-wissen) via Influencer-Marketing im Falle von STABILO oder »Explore Experineces« bei airbnb erfüllen die Ansprüche der Kunden nach mehr – mehr Inspiration, mehr Beratung, mehr Wissen. Wissen teilen, ist Macht, so viel ist klar. Daher dreht sich auch unsere Gewinnspiel-Frage um dieses wichtige Thema:

Verlosung: Frage

Von welchem Unternehmen/ welcher Marke wünscht ihr euch ein solches Zusatzangebot an Wissen/ Expertise?

Verlosung: Preise

1x Trendbuch in Druckform & 1 Ticket für die Handelskraft Konferenz

1x Trendbuch in Druckform & eine kleine Überraschung

1x Trendbuch in Druckform

Verlosung: Teilnahme

Alle Händler, Hersteller und Verlage können ihre Antwort in den Blog- oder Facebook-Kommentaren hinterlassen.

Unter allen Kommentator(inn)en, die bis Mittwoch, 06.03.2019 – 12.00 Uhr – ihre Antwort hinterlassen haben, werden zufällig drei Gewinner gezogen und via E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf eure Antworten!

Sicher ist Tickets sichern!

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich hier zur Handelskraft 2019 anmelden. Es erwarten euch spannende Sessions zu folgenden Themen:

Künstliche Intelligenz

New Work und Agiles Projektvorgehen

Automatisierte Business- & Marketing-Strategien

Intelligentes Produktdatenmanagement

Effiziente Personalisierung

Vernetzte Omnichannel-Services

Digitale Marketing Trends

Keine Termine und Updates mehr verpassen? Über den kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter halten wir euch stets auf dem Laufenden.