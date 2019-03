OMR – Deep Dive China Special [Eventtipp]

Geht es um das Thema Internationalisierung kommt man im Digital Business nicht am Vorbild China vorbei. Wie Digital-Marketing und Commerce dort erfolgreich ein- und umgesetzt werden, erfahrt ihr am 25. März im »Strategic China Marketing and Commerce Special« in Hamburg. Sechs absolute Top-Experten für den chinesischen Markt werden auf Fachchinesisch verzichten und euch auf praxisnah zeigen, wie ihr eure Produkte und euch als Marke erfolgreich in einem der größten Online-Märkte der Welt platziert. Als Special Event des OMR-Festivals ist auch die Maxime für das Take-Away hier klar: kein Buzzword-Bingo, dafür konkrete Learnings, die ihr direkt anwenden könnt.

Marketing- und Commerce-Vorbild: China

Von Social Media bis zu Payment, von Strategien bis zu Tools – nehmt die Antworten zu Marketing– und Commerce-Fragen wie folgende mit:

Was ist der aktuelle Staus Quo von Plattformen und Diensten in China?

Welche Marketingstrategien und Tools kommen dort aktuell erfolgreich zum Einsatz?

Warum ist China zukunftsweisend für europäische Marketer?

Welches Potential bietet das digitale Ökosystem in China für europäische Unternehmen?

Welche Chancen liefert WeChat und warum sollten Marketer das JETZT unbedingt auf dem Schirm haben?

Warum spielen Influencer in China so eine zentrale Rolle und wie setzen chinesische Brands das bereits erfolgreich um?

Welche Möglichkeiten und neue E-Commerce-Modelle eröffnen Bezahldienste wie WeChat Pay und Alipay?

Welche Dienste und Channels sollte man unbedingt kennen und verstehen, um Produkte in China zu verkaufen.

Auf welchen Plattformen und mit welchen Strategien sind deutsche Brands bereits erfolgreich in China?

Stichwort Tourismus: Welche Apps und Maßnahmen sind nötig, um Produkte und Dienstleistungen an jährlich 1,4 Millionen chinesische Touristen in Deutschland zu verkaufen?

