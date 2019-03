Salesforce Basecamp Tour – Auftakt in Mainz [Eventtipp]

Salesforce startet am 12. März 2019 seine diesjährige Basecamp-Tour in Mainz. Erlebt, welche Potentiale die Customer Engagement Plattform unseres Partners Salesforce für die Optimierung eurer Marketing-, Vertriebs-, Service- und Commerceprozesse birgt. Tauscht euch mit Branchenkollegen und Experten in Halle 45 dazu aus.

Salesforce Basecamp Mainz: Agenda

Auf dem ersten Salesforce Basecamp in Mainz erlebt ihr in über 35 Sessions und Live-Demos, sowie auf der Customer Success Expo, wie ihr die Chancen nutzt und die Herausforderungen meistert, die dieses schnelllebige und immer komplexer werdende Digital Business bietet. Natürlich alles im Sinne eurer Kunden, deren Erwartungen es nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen gilt.

Das Salesforce Basecamp ist die perfekte Plattform, um die Dos und Don’ts für Customer Engagement live zu erleben, zu hinterfragen und als Input für die eigene Business-Strategie mitzunehmen.

Trendthemen wie KI dürfen auf dem Salesforce Basecamp natürlich nicht fehlen, ebenso wenig wie Produkt- und branchenspezifische Sessions, das Abendprogramm mit Konzert, der »Fireside Chat« und Formate wie »The Battle«.

Lasst euch inspirieren, von Innovationen begeistern und nutzt die vielen Möglichkeiten zum Netzwerken.

Trefft dotSource auf den Salesforce Basecamps

Auch dotSource ist als Gold Partner mit einem Stand auf der Customer Success Expo in Mainz vor Ort. Bei allen anderen Salesforce Basecamp Stationen könnt ihr unsere Experten ebenfalls treffen und euch mit Ihnen austauschen.

Mit ihrem Know-how aus erfolgreich umgesetzten Projekten werden euch unsere Spezialisten noch mehr über die Möglichkeiten von Salesforce erzählen und ihr habt die Möglichkeit, erste Ansätze zur Auswahl und Implementierung für euer Unternehmen diskutieren.

Hier findet ihr einen Überblick über alle Termine der Salesforce Basecamp Tour 2019:



Wir freuen uns, euch bei unserem Partner Salesforce zu begrüßen und unsere Vision persönlich und mit Best Practices erlebbar zu machen. Ihr könnt hier einen Termin vereinbaren oder spontan an unserem Stand in Mainz, Stuttgart, Berlin oder Düsseldorf vorbeikommen. Wir unterstützen euch gern bei der Gestaltung eurer digitalen Kundenbeziehungen.

