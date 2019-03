Salesforce Basecamp Tour – Stuttgart [Eventtipp]

Salesforce lädt zu seiner zweiten Station der Basecamp-Tour in die baden württembergische Hauptstadt ein. Am 29. März erlebt ihr in der Phönixhalle Stuttgart die grenzenlosen Möglichkeiten der Customer Engagement Plattform von Salesforce für Marketing, Vertrieb, Services und Commerce live und hautnah. Trefft unsere Salesforce Experten persönlich am Stand vor Ort, lasst euch beraten und von der Customer Engagement Plattform begeistern.

Salesforce Basecamp Tour mit »Battle« und Keynotes

Das Salesforce Basecamp ist ein Tag voll mit Innovation, Inspiration und Networking. Zum Start könnt ihr ein sogenanntes »Battle« von zwei Experten-Teams um die beste Lösung für eine reale digitale Herausforderung beobachten. Danach folgt die Keynote mit ganz besonderen Speakern aus der Branche und Best Practises der Customer Engagement Plattform von Salesforce.

Nach einem weiterem »Battle« folgen spezielle Sessions mit praxisnahen Themen wie: »Salesforce für den Vertrieb: Mehr Umsatz mit Bestandskunden – und neue Aufträge und Kunden schneller gewinnen« oder »Salesforce für Commerce: Wie agil ist ihr Unternehmen wirklich, um die Erwartungen ihrer Shopper zu erfüllen?«.

Im Anschluss könnt ihr auf der entspannten Networking-Party euren erfolgreichen Salesforce Basecamp Tag locker ausklingen lassen. In interessanten Gesprächen unter Kollegen erfahrt ihr mehr über anstehende Projekte und knüpft neue Kontakte für euer Business.

Trefft dotSource auf dem Salesforce Basecamp

Unsere erfahrenen Experten freuen sich darauf, euch als Salesforce Gold Partner direkt an unserem Stand zu begrüßen, um sich mit euch über Visionen bevorstehender Projekte direkt auf dem Salesforce Basecamp auszutauschen.

Leider ist Salesforce Basecamp 2019 in Stuttgart bereits vollkommen ausgebucht. Wenn ihr euch kein Ticket sichern konntet, dann habt ihr die Möglichkeit, uns auch auf einem der sechs anderen Salesforce Basecamps zu besuchen. Kommt zum Beispiel am 18. Juni zum Salesforce Basecamp nach Düsseldorf. Alle weiteren Termine findet ihr hier:



























