SEO + SEA = SMX [Eventtipp]

Unter dem Leitspruch »Game of Search« startet am 02. April die SMX-Konferenz 2019 in München. Beim führenden Event für Suchmarketing dreht sich an zwei Konferenztagen alles rund um SEO– und SEA-Themen. Meistere Herausforderungen, sammle neue Ideen und erfahre, welche Methoden und Taktiken die besten für deine Strategie sind.

Von Experten für Experten

Hinter der SMX steht weder ein Anbieter, noch eine Agentur – sondern ein neutrales, redaktionelles Team, welches das Event jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellt. Über 1.000 Besucher kommen im Internationalen Congress Center München (ICM) zur SMX Konferenz zusammen.

Auf der größten Suchmarketing-Konferenz im DACH-Raum erlebst Du innovative Insights, Cutting-Edge-Taktiken und Strategien von internationalen Experten aus den unterschiedlichsten Branchen. Finde Lösungen für deine Marketingherausforderungen und lass dich von brandneuen Trends und Visionen inspirieren.

SEO und SEA, die zwei Akronyme schlechthin im Online Marketing. Aber wie sieht die Zukunft des Marketings für digitale Unternehmen aus? Erfahre in Keynotes und Vorträgen zu den Themen Künstliche Intelligenz, Innovation, Voice Search und Customer Experience, wie die Zukunft von SEO und SEA aussieht!

In den Miniworkshops den »SMX Deep Dive Sessions«, bekommst du geballtes Wissen und Erfahrung der führenden Experten, Suchmarketer und Online Marketer .

Abgerundet wird die SMX 2019 durch Hand-On Sessions und Präsentationen zu Suchtechnologien im Online Marketing und Networking Möglichkeiten in der Suchmarketing-Szene.

Die SMX 2019 Konferenz in München ist deine Voraussetzung für den SEO- und SEA-Erfolg im digitalen Business. Mit dem Rabattcode: »HANDELSKRAFTSMX« erhältst du 15 Prozent auf den Ticketpreis.

Sichere dir hier dein Ticket zur SMX Konferenz in München.

