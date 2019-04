Contra 2019 [Eventtipp]

Du willst wissen, wie du den Traffic auf deiner Seite erhöhst und diesen letztlich auch in Conversions umwandelst? Ein Event, das sich voll und ganz dieser Thematik verschrieben hat, ist die Contra Konferenz am 23. und 24. Mai 2019 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Zum siebten Mal findet die Veranstaltung bereits statt und steht wieder voll unter dem Motto »Exzellentes Marketing für mehr Umsatz«



Online-Marketing Insights

Das Know-how, das von über 40 Experten in spannenden Vorträgen mit den Teilnehmern geteilt wird, erstreckt sich über die verschiedensten Gebiete des Marketings. Unter anderem mit diesen Schwerpunkten:

• E-Mail-Marketing

• Storytelling

• emotionale Verkaufspsychologie

• bezahlte und organische Social-Media-Kampagnen

• SEO Tipps und Google Rankingd Suchergebnissen

Triff die Experten und Community

Zu den Experten gehören Größen wie Tobias Beck, Kai Herzberger der Chef von Facebook, und die YouTuberin und Influencerin Dagi Bee.

Neben den spannenden Vorträgen werden parallel Masterclasses angeboten, bei denen die grundlegenden Basics des Online Marketings vermittelt werden.

Abgerundet wird das vielfältige Programm am ersten Eventabend mit einer Networking-Party. In entspannter Atmosphäre kannst du Gleichgesinnte, Speaker, Influencer und Experten treffen und dich zu deinen ganz persönlichen Themen und Fragen austauschen.

