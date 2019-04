Der Start ins Jahr 2019 – Unsere Highlights im Januar/Februar

Mit reichlich Energie und unheimlich viel Bock sind wir in das Jahr des Erd-Schweins gestartet. Das Schwein – ein Symbol für Reichtum, Glück und Zufriedenheit. Das sind beste Voraussetzungen für ein starkes erfolgreiches Jahr im Digital Business.

In den ersten zwei Monaten haben wir schon so einiges erlebt. Wir haben 13 Kerzen auf unserer Geburtstagstorte ausgepustet, die Trends für 2019 in einem wunderschönen Werk niedergeschrieben, den Award als »Agency of the Year« 2019 abgeräumt und schöne Momente mit unseren Kollegen verbracht.

13 Jahre dotSource

Am 5. Januar 2019 hieß es: Agenturgeburtstag! Wir blicken glücklich und voller Stolz auf 13 Jahre digitale DNA, gefüllt mit spannenden und intensiven Momenten.

Wie ihr auf diesem tollem Recap-Video sehen könnt, erschienen unsere Gäste zahlreich. Partner, Kunden, Mitarbeiter und ihre Familien folgten der Einladung des Geburtstagskindes, oder besser -Teenies. Unter den Gratulanten befanden sich auch Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Wolfgang Tiefensee sowie Jenas Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche. Beide sprachen uns Dank und Respekt in ihren Reden im Valley aus.

Neben diesen spannenden Reden konnten die Gäste unsere wunderschönen Agenturflächen bestaunen, die Erfolgsstories der letzten Jahre auf der »Line of Fame« bewundern und im Retro-Games-Space die ein oder andere alte Kamelle aus der Jugend zocken. Danke für diesen herzlichen Abend!

Award als »Agency of the Year« 2019

thanks @ecommerceberlin for awarding dotSource as best agency! we enjoyed the party @intershop & congrats for winning the commerce platform category 💪🏻

dotSource ist »Agency of the Year«! Eine hochkarätige Jury zeichnete uns als beste Agentur bei den E-commerce Germany Awards 2019 aus. In einer Kombination aus Online-Abstimmung und Jury-Voting konnten wir uns gegen eine Vielzahl von weiteren Nominierungen erfolgreich durchsetzen.

Und weil es so schön ist – noch einmal: Wir sind »Agency of the Year«! Danke!

Trends, Trends, Trends

Digitale Kundenbeziehungen, künstliche Intelligenz und New Work sind die Trend-Themen, die 2019 den entscheidenden Unterschied machen werden. In der neuen Ausgabe von dotSource Research schmeißt Digital Business Evangelist und Handelskraft Autor Oliver Kling mit den Buzzwords für 2019 um sich. Er lässt euch aber damit auf keinen Fall allein. Fachlich eingeordnet und verständlich erklärt, findet ihr die Trends in diesem Video:

Diese Trends bestimmen 2019 das Digital Business | dotSource Research from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Ihr habt noch nicht genug von Trends? Wir auch nicht! Hier ist unser Trendbuch »Digitale DNA«. Vollgepackt mit allen Trends, die euch im Jahr 2019 über den Weg laufen. Nicht nur inhaltlich haben wir unsere ganze Liebe in dieses Werk gesteckt. Auch in puncto Design ist einiges passiert!

Das Trendbuch steht exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage hier zum kostenlosen Download bereit.

Es ist außerdem als hochwertige Printausgabe erhältlich.

Digital-Business-School

Die digitale Transformation zu meistern, ist manchmal eine ganz schön große Herausforderung. Damit ihr das Digital Business versteht und anstehende Projekte erfolgreich umsetzten könnt, bietet die Digital Business School, ein Interessenverband zwischen dotSource und der Steinbeis Technology Group, ein breites spannendes Angebot an Zertifizierungen und Seminaren. Dass Weiter- und Fortbildung nicht nur trocken und langweilig sein können, seht ihr im folgenden Facebook-Beitrag.

Du willst auch an deiner Digitalkompetenz feilen? Dann melde dich hier für die nächste Seminarreihe der DBS an.

Radiowerbung im Digitalzeitalter: Case Study MDR-Werbung

Nicole Tuchard-Schmidt, Leiterin der Kommunikationsabteilung der MDR-Werbung bringt es auf den Punkt:

» Der neue Webauftritt der MDRW ist modern und intuitiv. Er spiegelt das Image der MDRW als kompetenter und professioneller Ansprechpartner für Radiowerbung und Sponsoring in Mitteldeutschland wider. Damit haben wir nun den nächsten, konsequenten Schritt getan, um den Kunden und Interessenten die Leistungen der MDRW näher zu bringen. «

Alle Informationen über dieses spannende Projekt haben wir in die aktuelle Case Study gepackt. Diese steht hier zum kostenlosen Download bereit. Die Experten der dotSource beraten und unterstützen euch gern, sei es bei der Erarbeitung individueller E-Commerce- und Online-Marketing-Strategien oder der Weiterentwicklung bestehender Prozesse.

Handelskraft Top 10 Januar/ Februar 2019

Frauenpower bei dotSource

Die Ladies sitzen bei dotSource nicht nur in Verwaltung und Marketing, sondern sorgen auch in ALLEN anderen Teams für gute Arbeit. Und zwar das ganze Jahr und nicht nur am diesjährigen Frauentag!

Und dann zocken wir auch zusammen nach Feierabend eine Runde Beerpong!

Noch mehr Infos rund um dotSource und alle Digital Hot News bekommst du in unserem kostenlosen Handelskraft WhatsApp Kanal.