Connect – Digital Commerce Conference & Award [Eventtipp]

Das Who is Who des Schweizer Handels trifft am 22. Mai wieder im Herzen von Zürich aufeinander. Bei der Connect – Digital Commerce Conference erwartet dich ein hochkarätiges Speaker-Lineup und Erfahrungsaustausch aus erster Hand. Im Anschluss an das Event findet die Verleihung des Digital Commerce Awards durch Carpathia statt.

Digitale Transformation als Retail-Motor

Die Konferenz ist für den stationären und digitalen Handel, für PurePlay und Omnichannel, für C2C, B2B und B2C wie auch für Hersteller, Marken und Verlage gleichermaßen interessant.

Was braucht es, um die digitale Transformation erfolgreich zu meistern? Was steckt hinter dem oft zitierten Spruch »Daten sind das neue Öl«? Diese und andere Fragen werden die Experten der Branche diskutieren und Lösungswege aufzeigen.

Weitere Themen sind der Online-Lebensmittelhandel der nächsten Generation, der Einfluss von künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, Blockchain und Voice Search auf den Handel, die Zukunft von Marktplätzen und neuen Geschäftsmodellen.

Keynotes von Top Speakern

Die Schweizer Wirtschaftsjournalsitin Patrizia Laeri wird mit ihrer Keynote »Disrupt Yourself« die Konferenz eröffnen. Über ihre Erfahrungen aus der Medienbranche wird sie Parallelen zum Handel ziehen und zeigen, wie wichtig es ist, Menschen emotional und digital anzusprechen.

Mit der Keynote »In Love with Data« wird Werber des Jahres 2017 Dennis Lück, Chief Creative Officer der Agentur Jung von Matt das Nachmittagsprogramm eröffnen.

Im Anschluss an die Konferenz werden die Digital Commerce Awards von Carpathia verliehen. Eine breitgefächerte Jury wird Onlineshops in zwölf Kategorien auszeichnen, unter anderem in den Kategorien B2B Design & User Experience und B2B Services & Prozess-Integration.

