Direct-to-Consumer-Brands: Wie Marken Kundenbeziehungen im Digitalzeitalter umdenken [5 Lesetipps]

In den letzten Jahren ist eine Reihe von sogenannten Direct-to-Consumer-Start-ups entstanden, die Kundenbeziehungen umdenken und verbessern wollen. Dafür setzen sie auf vier Meilensteine, die besonders relevant für Smart Consumer sind: Community, Vertrauen, Experimentierfreude und Unabhängigkeit. Der letztere bezieht sich auf den Mut, auf alle Art von Zwischenhändler zu verzichten.

Zudem schöpfen solche Direct-to-Consumer-Brands aus den Vorteilen des digitalen Marktes und dessen fortlaufender Dynamik. Eine weitere Brand, die sich dieser begehrten Gruppe angeschlossen hat, ist die Naturkosmetik Marke LUSH aus England.

Aber was steckt hinter diesem renovierten Direct-to-Consumer-Ansatz (D2C) und warum liegt er im Trend?

Das Modell ist so spannend, weil Marken, die darauf setzen die Preisaufschläge der Zwischenhändler vermeiden und so Produkte günstiger als die Konkurrenz anbieten können, ohne dabei auf Qualität verzichten zu müssen. Zeitgleich haben sie jederzeit volle Einsicht in das Verhalten ihrer Kunden und die Wahrnehmung der Marke. Deshalb können Produktentwicklung, Auslieferung und Kundenbeziehung komplett neu gedacht werden.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Luxushändler Threads, der seine Produkte nur über die Messenger-Dienste WhatsApp und WeChat verkauft. Threads bietet seine Kunden jederzeit eine hochindividuelle und bequeme Einkaufsexperience, egal wo sie leben. Der Einkauf wird durch Mobile-Messenger-Plattformen abgeschlossen und in die ganze Welt geliefert. Es dreht sich also mehr um die Nutzerfahrung und weniger um die Kanäle.

Außerdem ist die Monetisierung dieser Geschäftsmodelle ein großes Thema. Um das zu erreichen, setzen viele Direct-to-Consumer-Brands oft auf Abonnements wie beispielsweise das Babyprodukte-Start-up Lillydoo, das übrigens zu einer starken Konkurrenz für Pampers geworden ist.

LUSH verfolgt jedoch einen radikaleren Ansatz. Die Britische Marke schließt hierfür mutig die Tür zu den allmächtigen Social-Media-Plattformen in Großbritannien und geht zu klassischeren Marketingwegen zurück. Die Marke hat vor kurzem angekündigt, dass sie ihre UK-Social-Media-Profile trotz enormer Popularität und erfolgreicher Produkt-Promotion einstellt.

Tatsächlich hat sich LUSH bereits eine starke und engagierte Community aufgebaut. Die Followerschaft reicht von 200.000 auf Twitter und 400.000 auf Facebook bis 570.000 auf Instagram. Auch oder gerade erst Recht weil das solch eine drastische und schockierende Entscheidung ist, wird sie von der Community geschätzt und gelobt.

LUSH sendet mit dieser Aktion ein deutliches Zeichen:

» We are tired of fighting with algorithms, and we do not want to pay to appear in your newsfeed. So we’ve decided it’s time to bid farewell to some of our social channels and open up the conversation between you and us instead. «