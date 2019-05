dotSource goes Leipzig – Teamspirit ist keine Frage des Standorts [In eigener Sache]

Am 16. Mai 2019 war es soweit. Wir feierten den ersten Geburtstags unserer Agenturräume im Herzen von Leipzig. Happy Birthday dotSource Leipzig! Natürlich haben wir diesen Ehrentag nicht allein verbracht. Herzlich eingeladen waren neben unseren Kunden und Partnern auch Vertreter regionaler Hochschulen sowie der Stadt Leipzig und der regionalen Wirtschaftsförderung. Bei leckeren Häppchen und Getränken haben wir gemeinsam auf das bisher erreichte angestoßen und die Türen unserer neuen Agenturflächen geöffnet. Und auch im dotSource Office Leipzig darf die legendäre Mooswand natürlich nicht fehlen.

dotSource im Herzen von Leipzig

dotSource, das sind nun mittlerweile über 250 Digital Natives mit einer Mission: Kundenbeziehungen digital zu gestalten. Gemäß unseres Anspruchs »Digital Success right from the Start« unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation.

Seit 2006 wachsen wir an unserem Hauptstandort in Jena stetig und strategisch. Derzeit sind wir 250 Mitarbeiter und können 2018 mit über 80 Neueinstellungen als unser Rekordjahr verbuchen. Um unsere Kunden nicht nur von Thüringen aus erreichen zu können, haben wir im Mai letzten Jahres einen weiteren Agenturstandort im Herzen von Leipzig eröffnet. In kürzester Zeit haben wir uns eingelebt und konnten erste regionale Kunden wie Porsche Leipzig und envia THERM erfolgreich bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.

Weiterhin ausschlaggebend für die Standortwahl in der Leipziger Innenstadt waren auch die Leipziger Messe und die gute Infrastruktur, welche es ermöglicht, schnell bei unseren Kunden vor Ort zu sein.

dotSource Teamspirit ist keine Frage des Standorts

Unsere Vision ist es, Kundenbeziehungen erfolgreich digital zu gestalten. Dafür benötigt es eine Kultur, in der wir als Mitarbeiter gut und gerne arbeiten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Joblevel und Teamrolle. Eine Kultur, in der Raum für kreative Ideen, Köpfe und Projekte ist. Und das nicht nur im Mindset aller, sondern eben auch mit dem dafür nötigen Werkzeugkoffer. Mithilfe der Tools, die wir intern, aber auch extern mit Partnern und Kunden nutzen, ist es daher keine Frage des Raumes, wie gut oder schnell man seine KollegInnen erreicht, sei es im Büro nebenan oder eben im Office Leipzig oder Berlin.



Aber seht und hört selbst:



dotSource untertstützt den Fachkräftenachwuchs

Aber nicht nur unsere Kunden liegen uns am Herzen. Ebenso ausschlaggebend für die Standortwahl in der Leipziger Innenstadt war die wachsende Zahl an renommierten Forschungsinstituten und Studierenden. Als Initiator und Förderer des E-Commerce Bachelor- und Masterstudiengangs an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena möchten wir die Metropolregion Mitteldeutschland auch auf der Bildungsebene unterstützen.

Fachkräfte auszubilden und ihnen im Anschluss einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, erhöht nicht nur das Ansehen Leipzigs als attraktive Universitätsstadt, sondern auch die Bereitschaft der Studierenden, dauerhaft in Leipzig sesshaft zu werden. Das wiederum erhöht nicht nur die Attraktivität ostdeutscher Städte, sondern auch deren Wirtschaftskraft.

Wir möchten diesem Fördergedanken langfristig gerecht werden und daher auch in Zusammenarbeit mit sächsischen Hochschulen und Universitäten dazu beitragen, dass Studierende schon während des Studiums praktische Erfahrungen sammeln können und bei der Erstellung von Abschlussarbeiten mit fachlichem Know-how unterstützt werden.

Wir freuen uns auf viele weitere spannende Jahre, neue Projekte und natürlich auch auf die ein oder andere Feier 😉.

Ob in Jena, Leipzig oder Berlin – wir sind immer auf der Suche nach sympathischen Menschen, die mit uns Kundenbeziehungen digital gestalten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie wir das tun und welche Teams noch Verstärkung suchen, findet ihr hier die Antworten.

Ihr wollt noch mehr? Dann schaut auf dem dotSource YouTube Kanal vorbei und seht, was wir inhouse und offsite so zusammen erleben.

Und was hat es nun mit dieser Mooswand auf sich? Findet es heraus und werdet ein Teil der großen dotSource Familie.