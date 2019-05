Fist Bump mit dem virtuellen Coworker [Netzfund]

Der Digitalisierung sei dank reichen oft schon ein Laptop und eine gute Internetverbindung zum Arbeiten. Es gibt neue Arbeitsmodelle, Mitarbeiter arbeiten verstärkt im Homeoffice, Freelancer sind so oder so arbeitsplatzlos oder tingeln als digitale Nomaden durch die Welt.

Doch es kann auch Nachteile haben, wenn man nicht zusammen mit anderen Menschen in einem Büro sitzt. Denn allein ist es oft viel schwieriger, sich zu fokussieren und nicht ablenken zu lassen und wieder ins Prokrastinieren zu verfallen.

Coworking mit Focusmate

Aber stell dir vor, eine fremde Person begleitet dich beim Arbeiten? Genau das macht das Produktivitäts-Tool Focusmate. Bei dem Online-Dienst werden Leute paarweise für 50-minütige virtuelle Coworking-Sessions miteinander verbunden. Am Anfang jeder Session stellen sich die zwei Coworking-Partner kurz vor und nennen die Aufgaben, die sie in den nächsten 50 Minuten erledigen wollen. Dann heißt es loslegen, arbeiten und die jeweiligen To-Do-Listen abhaken. Währenddessen laufen Kamera und Mikrofon, sodass man die ganze Zeit über das Gefühl hat, man arbeite nicht allein. Am Ende einer Session tauschen sich die Partner über das Geschaffte aus.

Coworking Effekt – reine Psychologie?

Laut der Entwickler des Tools beruht das Ganze auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Psychologie und Verhaltensforschung. Durch die Kontrolle und das kurze Gespräch am Ende fühlt man sich regelrecht dazu gezwungen bzw. verantwortlich, produktiv zu sein. Eine interne Umfrage bei Focusmate hat ergeben, dass 95,5 Prozent der Nutzer eine signifikante Steigerung der Produktivität erlebt haben und deutlich weniger prokrastinierten.

Wäre das auch was für euch? Wir sind gespannt, ob sich Modelle wie Focusmate durchsetzen.

