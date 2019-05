IoT Conference [Eventtipp]

Ganze drei Tage findet die Internet of Things Conference statt. Vom 17. bis 19. Juni 2019 laden die Veranstalter unter dem Motto BUILD. CREATE. CONNECT. THINGS nach München ein. Dich erwartet ein einzigartiges Programm rund um Design-Expertise, Produktentwicklung und IoT-basierte Geschäftsmodelle. In spannenden Workshops, Sessions und Keynotes geben über 25 internationale Speaker ihr Wissen an dich weiter.

Das Programm ist in zwei Thementracks untergliedert:

Development & Tools

Bei der Entwicklung von IoT-Software gibt es einige Besonderheiten zu beachten. So verfügen IoT-Geräte oftmals nur über geringe Rechenkraft und Speicher. Auch die Verbindung zum Internet und den passenden Schnittstellen ist nicht immer vorhanden.

In diesem Themenkomplex lernst du Lösungen und Best Practices für diese Probleme und die Programmierung kennen. Der ganztägige Workshop »Deliver IoT in a Day« zeigt beispielweise, wie Maschinen an die Cloud angebunden werden können und wie die Maschinendaten anschließend ausgewertet und sinnvoll genutzt werden können. Am Ende dieses Workshops soll jeder Teilnehmer ein IoT-fähiges Device inklusive Cloud Infrastruktur in der Hand halten, das auch nach dem Workshop noch zur weiteren Entwicklung zur Verfügung steht.

Business & Strategy

Bei diesem Track geht es um die verschiedenen Ausprägungen, Strategien und Geschäftsmodelle, die im Rahmen von IoT eine Rolle spielen. Abhängig von B2C oder B2B gibt es auch jeweils eigene Herausforderungen zu bewältigen.

Du erfährst beispielsweise, wie durch IoT das Risiko für Versicherungsschäden gemindert werden kann und wie Kunden und Versicherungsunternehmer davon profitieren können. Außerdem lernst du, was Edge Computing in Verbindung mit IoT bedeutet und wie damit in einer vernetzten Zukunft die Datensicherheit gewährleistet werden kann.

Du findest die Möglichkeiten, die hinter dem Internet of Things stecken spannend? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die Konferenz und werde selbst zum Experten!

