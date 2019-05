K5 Future Retail Conference 2019 [Eventtipp und Ticketverlosung]

»Chancen ohne Ende – Future Retail Opportunities 2025«. Unter diesem Motto geht die K5 Future Retail Conference am 04. und 05. Juni 2019 in die neunte Runde. Mehr als 3000 Teilnehmer werden sich im Estrel Congress Center Berlin zu den Trends und Themen des Handels von morgen austauschen. Neben der Expo-Area mit 150 Ausstellern, werden ebenso viele ReferentInnen auf den Speaker-Stages Insights, Fails und Learnigs mit den Besuchern teilen.

K5 als Networking-Plattform

Ob etablierte Online-Player oder neue Start-ups: Publikum und Programm der K5 sind breit gefächert. So vereint das Event nicht nur die Macher und Entscheider der Branche, sondern lädt auch Jahr für Jahr die Newcomer des E-Commerce ein. Mit 40 Keynotes und über 35 Sessions, dem großen Expo-Bereich und der legendären K5 CONNECT Party bietet die K5 die perfekte Plattform für Wissensaustausch, Weiterentwicklung und Networking.

K5 vereint das Who is who des E-Commerce

Von About You über Hello Fresh bis Wayfair und Zalando – im Session-und Keynote-Programm findet sich nahezu jedes Handelssegment wieder. Doch es geht nicht nur um Insights und Retros der großen Namen des Business selbst, sondern auch um die Chancen und Risiken, die Marken und Hersteller erwarten, wenn sie auf den renommierten Plattformen verkaufen (wollen). Einen Überblick über das Line-up findet ihr hier.

K5 und digitale DNA

Chancen ohne Ende? Ja! Doch worauf kommt es an, um im revolutionären Zeitalter von »Je digitaler, desto besser« aus diesen Chancen auch erfolgreiches Business zu machen, um Kundenbeziehungen erfolgreich digital zu gestalten?

Marken, Händler und Hersteller brauchen einen evolutionären Vorteil: Digitale DNA. Was dahinter steckt und wie es damit gelingt, Mehrwerte zu schaffen – auf Business- wie auf Kundenseite

