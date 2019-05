»Nutzer benutzen – menschzentriert gestalten und (weiter)entwickeln« [Webinar]

Nach der schweißtreibenden Entwicklung des neuen Feature steht der Release endlich vor der Tür. Doch der ersehnte Durchbruch lässt auf sich warten. Niemand nutzt die neuen Möglichkeiten und das Feature verpufft. Eine Sache – die vielleicht wichtigste Sache – wurde bei der Implementierung anscheinend vergessen: Der Nutzer!

In unserem Webinar »Nutzer benutzen – menschzentriert gestalten und (weiter)entwickeln« gehen wir am 18. Juni 2019 den Fragen nach, wie der Nutzer schon im Entwicklungsprozess in den Vordergrund gestellt werden kann und was der Unterschied zwischen Usability und User Experience (UX) ist.

Der Nutzer im Mittelpunkt

Für eine erfolgreiche Gestaltung ist nicht nur das visuelle Design einer Benutzerschnittstelle wichtig, sondern vor allem der tatsächliche Nutzer. Innerhalb des menschzentrierten Gestaltungsprozesses steht dieser von Anfang an im Fokus und wird in jeder Phase dieses Prozesses mit einbezogen. Sei es in Form von Fokusgruppen oder Interviews, um zu definieren, wie die Zielgruppe eines interaktiven Systems aufgestellt ist oder zur Evaluation eines fertig ausgestalteten High-Fidelity-Prototypen.

»Nutzerzentriertheit« wird in den Medien als immer wichtiger dargestellt, um im digitalen Zeitalter Erfolge zu verzeichnen. Tatsächlich gibt es diesen Begriff schon sehr lange, jedoch leben viel zu wenige Unternehmen diesen Prozess – dabei sollten sie dies dringend tun!

Wir vermitteln in diesem Webinar einen Überblick darüber, was es heißt, menschzentriert zu entwickeln und wie man diesen Prozess noch am selben Tag in die eigenen Unternehmensprozesse einführen kann. Wir geben Methoden und Tools an die Hand, um für jede Herausforderung eine passende Lösung zu finden. Zu guter Letzt widmen wir uns einigen Denkanstößen für eure Conversion-Optimierung.

