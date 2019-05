Online B2B Conference [Eventtipp]

B2B und Online Marketing sind dein Ding? Dann heißt es für dich »save the date!«, denn am 04. und 05. Juni 2019 geben dir Branchen-Experten und Speaker auf der Online B2B Conference in München Einblicke und Best-Practices aus der Welt des digitalen B2B. An diesen zwei Tagen dreht sich alles um Content Marketing, Chatbots, Plattform-Ökonomie, Marketing-Automation und Künstliche Intelligenz.

B2B Onine-Marketing-Mix

Viele relevante Themen des B2C-Marketings etablieren sich zunehmend im B2B, denn auch hier ist eines klar – Menschen kommunizieren mit Menschen und damit stellen sich die alt bekannten Fragen: Was macht den perfekten Online-Marketing-Mix im B2B aus? Welche Anforderungen haben meine Kunden an den Bestell-Prozess? Was macht einen hochwertigen Service aus? Wie gewinne ich neue Leads?

Natürlich baut auch das B2B-Marketing auf einer guten Basis auf: Eine durchdachte und zielorientierte Strategie. Doch wie wird der Fahrplan richtig angesetzt und auf den B2B-Markt angepasst?

Von Brancheninsidern, Marketingleitern,Online-Marketing Managern und Geschäftsführern erfährst du, welche Maßnahmen für die Umsetzung fundamental sind, wie man diese definiert und was bei der Erstellung und Umsetzung einer digitalen Roadmap beachtet werden muss.

Tausche deine Erfahrungen mit Gleichgesinnten aus den unterschiedlichsten Branchen aus und suche das Gespräch mit den anwesenden Referenten. Das Line-up findest du hier.

Ist dein Wissensdurst geweckt? Dann solltest du dieses Event auf keinen Fall verpassen! Tickets zum Event und alle weiteren Details findest du hier.

