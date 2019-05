Rethink! Connected Customer 360° [Eventtipp]

Die Rethink! Connected Customer 360° in Hamburg ist das Strategie-Event für Entscheider im CRM und Customer-Experience-Business, für Marketingleiter, Chief Data Officer und Chief Customer Officer.

Diskutiert unter Gleichgesinnten vom 06. bis 07. Juni 2019 über die neuesten Strategien und Technologien rund um das Thema Customer-Relationship-Management, Customer Experience und Data. Zugeschnitten auf die Komplexität eures Unternehmens, bietet die Rethink! Connected Customer 360° die richtigen Ansätze und Lösungen für ein effizientes CRM-Management.

Die Experten von dotSource, welche ebenfalls vor Ort sind, inspirieren euch in einem interaktiven Design-Thinking-Workshop zum Thema »Erfolgsfaktor CRM-Auswahl – Wie findet man die Lösung, die wirklich zu Strategie und Zielen passt?«.

CRM-Experten auf der Rethink! Connected Cusotmer 360° treffen

Die Rethink! Connected Cusotmer 360° ist der führende CRM Summit für CRM-Entscheider und Marketingleiter aus dem deutschsprachigen Raum. Der Summit fokussiert aktuellste Use Cases aus der Praxis von Anwenderunternehmen und thematisiert wichtigste Fragen rund um die strategische Umgestaltung und Neuausrichtung des CRM im Zuge von neuen technologischen Anforderungen. Sprecher von führenden Unternehmen aus allen relevanten Branchen in der DACH-Region bieten Einblicke in ihre Konzepte und präsentieren neueste Projekte.

Mehr als 150 CRM-Entscheider und Marketingleiter diskutieren die spannendsten Herausforderungen und Lösungen, Technologien, Trends und Best Practice Innovationen im Bereich CRM und Customer Experience.

Unzählige Gelegenheiten zum Austausch bieten über 30 Stunden Networking. In entspanntem und geselligem Setting kommt ihr mit gleichgesinnten CRM-Entscheidern ins Gespräch, die sonst nur schwer erreichbar sind und woanders kaum anzutreffen sind.

Erfolgsfaktor CRM-Auswahl

Auf der Rethink! Connected Customer 360° möchten wir euch am 06. Juni gern bei den Themen CRM-Strategie, Systemauswahl und Einführung/Migration unterstützen. In unserem interaktiven Design-Thinking-Workshop: »Erfolgsfaktor CRM-Auswahl – Wie findet man die Lösung, die wirklich zu Strategie und Zielen passt?« möchten wir uns mit euch über eure Fragen, Erfahrungen, Fails und Learnings austauschen und gemeinsam Lösungsansätze und Methoden erarbeiten, die euch – ohne Qual – zur richtigen Entscheidung führen.

Ihr erfahrt:

– mit Hilfe welcher Methoden man eine passende Lösung identifiziert.

– welche Aspekte den Erfolg der Einführung oder des Wechsels eines CRM bestimmen.

– wie die Implementierung möglichst reibungslos für IT und Personal gelingt.

– wie die eigene CRM-Strategie den Wandel zu einem kundenzentrierten Unternehmen beeinflusst.

Jetzt Tickets sichern und Termin vereinbaren

Unsere erfahrenen Experten freuen sich darauf, euch an unserem Stand auf der Rethink! Connected Customer 360° zu begrüßen, um sich mit euch über Visionen bevorstehender Projekte direkt auf dem Rethink! auszutauschen.

Vereinbart jetzt einen Termin!

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? In unserem kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter halten wir dich über alle E-Commerce Events auf dem Laufenden.