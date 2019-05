Salesforce Basecamp Tour – Berlin [Eventtipp]

Das CRM-Event des Jahres, die Salesforce Basecamp Tour, mit über 10.000 Teilnehmern macht am 22. Mai 2019 Halt in der deutschen Hauptstadt. Erlebt live in der Arena Halle Berlin, welche Potentiale für Marketing, Vertrieb, Services und Commerce in der Customer Engagement Plattform unseres Partners Salesforce stecken.

Trefft unsere Experten persönlich am Stand auf der Salesforce Basecamp Tour in Berlin, lasst euch beraten und von der Vielfalt der Customer Engagement Plattform begeistern.

Salesforce Basecamp Tour Highlights

Das Salesforce Basecamp ist ein Tag voll mit Innovation, Inspiration und Networking. Zum Start könnt ihr ein sogenanntes »Battle« von zwei Experten-Teams um die beste Lösung für eine reale digitale Herausforderung beobachten. Danach folgt die Keynote mit ganz besonderen Experten der AUDI AG und der Knauf Group und Best Practises der Customer Engagement Plattform von Salesforce.

Nach einem weiterem »Battle« halten erfahrene Speaker spezielle Sessions mit praxisnahen Themen wie:

»Wie nutzt Salesforce eigentlich Salesforce? Ein Blick hinter die Kulissen.«

»Salesforce für Marketing: Bieten Sie Ihren Kunden eine konsistente, personalisierte Customer Journey über alle Touchpoints hinweg?«

oder

»Salesforce für Retail: Kaufentscheidungen beschleunigen mit personalisierten Customer Journeys«.

Als besonderes Highlight des Tages wartet der neue Audi e-tron auf eine kleine Probefahrt mit euch. Testet auf dem Salesforce Basecamp Berlin die vollelektrische Zukunft und lasst euch von einem neuen Fahrgefühl begeistern.

Im Anschluss könnt ihr auf der entspannten Networking-Party euren erfolgreichen Salesforce Basecamp Tag locker ausklingen lassen. In interessanten Gesprächen unter Branchen-Kollegen erfahrt ihr mehr über anstehende Projekte und knüpft neue Kontakte für euer Business.

Hier könnt ihr noch mehr über Salesforce und unsere erfolgreiche Partnerschaft erfahren.

Salesforce Customer Engagement Plattform

In der folgenden Demo zeigt euch René Zimmermann, CRM- und Marketing-Automation-Consultant der dotSource, das Multi-Cloud-Zusammenspiel von Salesforce B2B Commerce, Salesforce Pardot, Salesforce Sales Cloud und der Salesforce Service Cloud.

Weitere spannende Videos rund um die Customer Engagement Plattform von Salesforce findet ihr auf unserem vimeo-Kanal.

Trefft dotSource auf dem Salesforce Basecamp

Unsere erfahrenen Experten freuen sich darauf, euch als Salesforce Gold Partner direkt an unserem Stand zu begrüßen, um sich mit euch über Visionen bevorstehender Projekte direkt auf dem Salesforce Basecamp auszutauschen.

