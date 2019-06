»A/B-Testing – datenbasiert zur Optimierung Ihrer Plattform« [Webinar]

Eine Idee steht im Raum. Durch die Umsetzung dieser Idee soll sich die Conversion-Rate einer Kampagne verbessern, doch der Gedanke daran, die neue Kampagne könnte keine Früchte tragen und im schlimmsten Fall zu Verlusten führen, spricht dagegen.



Im Webinar »A/B-Testing – datenbasiert zur Optimierung Ihrer Plattform« übermitteln wir euch das Basiswissen, um A/B-Testing auch in eurem Unternehmen für eure digitalen Plattformen zu etablieren. Wir betrachten dabei die technische Seite und bringen mit konkreten Empfehlungen Licht in den Tool-Dschungel.

Meldet euch jetzt für den 16. Juli kostenlos an!

A/B-Testing – Warum?

A/B-Testing kann Entscheidungen mit konkreten Daten hinterlegen, indem in einem direkten Vergleich eine geänderte Version der Kampagne gegen die aktuelle Version getestet wird. In diesem Webinar erhaltet ihr eine Einführung zum Thema A/B-Testing und den verschiedenen Methoden, die in der Praxis angewendet werden.

Auch die organisatorische und fachliche Seite des Prozesses beleuchten wir näher und klären unter anderem folgende Fragen: