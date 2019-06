»Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« [Webinar]

Wie das optimale Shopping-Erlebnis aussieht ist zwar On- wie Offline Geschmackssache, jedoch ist eine Tatsache klar erkennbar: Der Anspruch der Kunden an die Anbieter steigt. Ist das Angebot umfangreich? Sind die Produkte schnell auffindbar und gibt es technische Raffinessen, durch die das Einkaufen ein richtiges Erlebnis wird?

Beenden Kunden ihren Einkauf unzufrieden oder frustriert, laufen Anbieter schnell Gefahr, diese Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Vor allem Online ist der Wettbewerbsdruck enorm, weshalb es sich immer lohnt, Trends zu verfolgen, Bedürfnisse der Kunden ernst zu nehmen und entsprechend darauf zu reagieren.

In unserem Webinar »Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« schauen wir gemeinsam mit dem IFH Köln genauer darauf, was erfolgreiche Online-Anbieter von weniger erfolgreichen unterscheidet. Was zeichnet sie aus und an welchen Stellen überraschen sie ihre Kunden besonders positiv?

Meldet euch jetzt für den 02.07.2019 kostenlos an.

Customers‘ Choice – Die Studie

Im Rahmen der diesjährigen Studie »Customers‘ Choice 2019 – Deutschlands beste Onlineanbieter« haben das ECC Köln, dotSource und PaySafe Later mehr als 15.000 Einkäufe in über 120 Online-Shops detailliert bewerten lassen. Die Ergebnisse machen deutlich: Die Unterschiede zwischen den Top-Onlineanbietern werden kleiner. Es kommt nicht mehr nur darauf an, Kunden zufrieden zu stellen, es kommt viel mehr darauf an, Kunden regelrecht zu begeistern. Doch wie genau kann das gelingen?

Die Studie des ECC Köln analysiert rund 50 Einzelfaktoren im Auftreten der Onlineshops – von Convenience über Content & Inspiration bis hin zum Kunden-Service. So erhalten Endkunden einen tiefen Einblick über Erwartungen und Erfahrungen deutscher Online-Shopper.

Wie können Onlineshops besser werden? Jetzt anmelden und mehr erfahren!

Das Webinar verdeutlicht Potenziale anhand der aktuellen Studienergebnissen und zieht dabei erfolgreich bewertete Benchmarks zur Veranschaulichung heran.

Webinarteilnehmer erhalten so eine klare Vorstellung von den Anforderungen ihrer Kunden und Inspirationen dazu, wie sie diesen entsprechen begegnen können.

Alle Händler, Hersteller und Verlage können sich für das kostenlose Webinar »Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« hier anmelden.

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? Dann halten wir euch auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.