ISPO Digitize Summit [Eventtipp]

Digitalisierung und Sport? Unbedingt! Wie viele andere Branchen bleibt auch der Health- und Fitness-Sektor vom Wandel des digitalen Zeitalters nicht unberührt. Seit 2018 widmet sich der ISPO Digitize Summit als erste Digitalkonferenz für das Sportbusiness den Chancen und Herausforderungen, die Sportfachhandel und Sportartikelindustrie nutzen, respektive meistern soll(t)en. Am 03. und 04. Juli geht der Summit in die zweite Runde, um neue digitale Geschäftsmodelle und konkrete Lösungen zur Digitalisierung des Sportbusiness zu bieten.

ISPO Digitze Agenda

Der ISPO Digitize Summit 2019 wird von Judith Gerlach, der bayerischen Staatsministerin für Digitales eröffnet. Im Anschluss gibt es zwei Tage lang praxisnahes Wissen satt, und zwar nicht nur in zahlreichen Keynotes und Panels, sondern auch in spannenden Workshops.

Renommierte Speaker aus den verschiedensten Branchen werden ihre Fails und Learnings zu folgenden Themenschwerpunkten mit euch teilen:

Neben Tim Janaway, Senior Vice President bei adidas Outdoor und Steffen Hack, Director Digital Commerce Outdoorbei adidas werden, unter anderem, Sebastian Lancestremere, Präsident des Global Sports Innovation Center bei Microsoft, oder aber Melanie Mohr, Geschäftsführerin von yeay, über Status Quo und Quo vadis von Sports im Digital Business sprechen und zeigen, wie diese Branche beispielsweise mit KI und Influencer-Marketing neu und nachhaltig erfolgreich gedacht werden kann. Eine Überblick über alle Speaker und Formate findet ihr hier.

ISPO Digitize: Workshop-Tipp

Oliver Kling, Head of Marketing und Digital Business Analyst bei dotSource wird euch am 04. Juli in seinem Workshop »Omni-Channel debunked! Was Brands im Digital-Zeitalter erfolgreich macht« zeigen, wie erfolgreiche digitale Markenbildung und -führung im digitalen Zeitalter aussehen (müssen). Findet gemeinsam heraus:

Welche strategischen, technologischen und unternehmerischen Fragen die erfolgreiche digitale Transformation treiben?

Welche Buzzworte ihr getrost vergessen könnt?

Welche Methoden Händler und Hersteller dabei unterstützen, kundenorientiert zu arbeiten sowie konkrete Ziele zu definieren und zu erreichen?

Sichert euch jetzt hier euer Ticket für den ISPO Digitze Summit und trefft unsere Experten vor Ort!

