Partner Business is People Business – dotSource ist Stibo »Rising Star of the Year« [In eigener Sache]

Digital Business is People Business. Und wer im Digital Business erfolgreich sein will, braucht People um sich herum, die den Spirit teilen, die (gerne) gute Arbeit leisten, die offen sind für Ideen und für neue Wege. Zu diesen Menschen, die für Menschen entwickeln und designen, gehören neben den eigenen Mitarbeitern auch starke und vertrauenswürdige Partner, ohne die die nachhaltige Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen nicht möglich wäre. Das spüren wir täglich und freuen uns umso mehr, dass wir nicht nur unser Partnernetzwerk in den letzten Jahren ausbauen konnten, sondern dass auch unsere Partner die Zusammenarbeit mit uns schätzen. So, wie der Profi für MDM-Lösungen StiboSystems, der uns als »Rising Star of the Year« auszeichnete. Vielen Dank StiboSystems. Wir sind immer noch hin und weg.

Partner für gemeinsamen Erfolg

StiboSystems ist ein weltweit führender Anbieter von Business-First-Lösungen zur Stammdatenverwaltung. Geht es um Master Data Management – also die effiziente Verbindung von Produkt-, Kunden-, Lieferanten- und anderen Unternehmensdaten – vertrauen Branchenführer seit Jahren auf die Software des Traditionsunternehmens aus Dänemark.

Die Partnerschaft zwischen dotSource und StiboSystems besteht bereits seit 2016. Im März dieses Jahres setzten wir gemeinsam ein Zeichen für eine noch intensivere Zusammenarbeit. Im Zuge der Midmarket-Offensive wurde dotSource zu einem der allerersten Channel Sales Partner, die mittelständische Unternehmen mit der zukunftsweisenden Stibo-Cloud-Software unterstützen können.

» Unsere Midmarket-Offensive passt perfekt auf die Zielgruppe der dotSource. Mit den Jenaer Digitalexperten haben wir einen erfahrenen, kompetenten Partner, der die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen versteht und deren Anforderungen an eine Lösung zur effizienten Stammdatenverwaltung kennt. So integrieren sie beispielsweise auf Wunsch MDM-Lösung mit CMS- und CRM-Systemen wie Adobe oder Salesforce und bieten diese als kompletten Service an. Deshalb war es aus unserer Sicht ein logischer Schritt, die Offensive mit ihnen als Channel Sales Partner zu starten. Jan Richter, Alliance Sales Executive bei StiboSystems. «

Partner of the Year Awards 2019

Anlässlich dieser Weiterentwicklung begrüßten wir StiboSystems Mitte März bei uns in Jena und das Wiedersehen ließ nicht lange auf sich warten. Auf der Handelskraft Konferenz 2019 in Frankfurt am Main zeigte Sven Bullmann, Head of Pre-Sales Engineering DACH bei StiboSystems, wofür MDM steht, warum man MDM braucht und wie es Unternehmen gelingt, Stammdaten effizient miteinander zu verbinden. Als Best Practice für »Volle Kraft vorausdenken mit MDM« – so der Sessiontitel – diente der Erfolg von Kosmetikriese RITUALS.

Kaum zwei Monate später trafen wir Stibo erneut. Diesmal in Kopenhagen bei der »Stibo Connect« 2019. Zum ersten Mal fand Stibos hauseigene Konferenz an drei Tagen statt. Das »Alliance Meeting« am dritten Connect Tag inklusive Verleihung der »Partner of the Year Awards« führte Stibo exklusiv für seine Partner ein. Und dort erwartete uns ein krönender Abschluss, im wahrsten Sinne des Wortes.

Wir sind unglaublich stolz, dass wir als »Rising Star of the Year« ausgezeichnet wurden und sehen diese Ehre nicht nur als Bestätigung, sondern vor allem als Motivation, unserer Vision weiter nachzugehen: Kundenbeziehungen digital zu gestalten.

Danke StiboSystems für den Award, das mehr als gelungene Event und die vertrauensvolle, inspirierende Partnerschaft.

Partner für erfolgreiches Datenmanagement

Mit unserem Partner StiboSystems unterstützen wir Unternehmen in den Bereichen Produkt- und Stammdatenmanagement, Prozessmanagement, Change-Management und Data Governance – von der Strategie über den Entscheidungsprozess bis hin zur Umsatzsteigerung.

Im aktualisierten Whitepaper »PIM- und MDM-Software auswählen – Produktinformations- und Masterdaten-Management-Systeme im Vergleich« geben wir neben einem Überblick über alle relevanten PIM- und MDM-Anbieter am DACH-Markt auch Hinweise für entscheidende Auswahlkriterien und deren Gewichtung.

Der brandneue Leitfaden für erfolgreiches Produkt- und Multidomain-Masterdaten Mangement inklusive dotSource Vendor-Matrix steht hier exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage zum kostenlosen Download bereit.

