retail intelligence Summit [Eventtipp]

Der diesjährige retail intelligence summit von prudsys findet am 03.07 im nhwo Hotel in Berlin statt. Unter dem Motto »Smart Decisions for Smart Retail« dreht sich alles darum, wie ihr eure Geschäftsprozesse durch Künstliche Intelligenz optimieren könnt.



Wie können Händler KI am effektivsten nutzen? Und welche Rolle spielen dabei Preisoptimierung und die Personalisierung der Shops? Die Antworten bekommt ihr von erfahrenen Handelsexperten, die euch einen exklusiven Einblick in praktische Anwendungsfälle und echte Projekte ihres Arbeitsalltags geben. Von Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz als Chance nutzen, bis zu Dos and Dont’s beim Dynamic Pricing ist alles dabei.

Eine aktuelle Übersicht der Referenten und Veranstaltungspunkte findet ihr hier.

Der retail intelligence summit ist Treffpunkt zahlreicher Branchen-Experten und bietet natürlich auch Raum für Austausch mit anderen Teilnehmern und den Speakern.

Ihr wollt wissen, wie ihr durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz euer Unternehmen vorantreibt?

Dann solltet ihr den retail intelligence summit auf keinen Fall verpassen! Sichert euch hier euer Ticket zum Event.

