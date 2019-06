Universitäts-Sommerfest 2019 – »ZUSAMMEN.WIRKEN« und zusammen feiern am Schillertag

Jena – Universitätsstadt. Lichtstadt. Innovationsstadt. Im Paradies an der Saale kommt zusammen, was zusammengehört. Kulturelle Vielfalt trifft auf familiäres Thüringer Flair und ein einzigartiges Lebensgefühl, das nicht nur Studenten genießen. Es ist eine Lebensqualität, die ohne das erfolgreiche Zusammenwirken der Universität mit der Stadt Jena und ihren zahlreichen Akteuren aus Kultur, Politik und Wirtschaft nicht möglich wäre. So gibt es wohl kaum ein besseres Motto als »ZUSAMMEN.WIRKEN«, um dieses Zusammenspiel beim diesjährigen Sommerfest der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 28. Juni zu feiern.

Universitäts-Sommerfest am Schillertag 2019

Es kommt zusammen, was zusammengehört. Das gilt auch für das Datum des diesjährigen Sommerfestes. Denn der 28. Juni ist Schillertag. Mit diesem akademischen Festtag erinnert die Uni Jena, sowie ihre Freunde und Förderer an die Antrittsvorlesung ihres Namenspatrons Friedrich Schiller im Jahr 1789.

Neben dem legendären Sommerfest, das ab 19.30 Uhr auf dem Gelände des Botanischen Gartens stattfindet, wird es an diesem Tag noch weitere Highlights geben, die dem Motto 2019 alle Ehre machen.

Vertreter und Gestalter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik werden in einem festlichen Rahmenprogramm »zusammen.wirken«.

Wir freuen uns, das Universitäts-Sommerfest auch in diesem Jahr zu unterstützen und freuen uns auf einen ereignisreichen Tag und eine legendäre Nacht im Paradies.