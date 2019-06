Webinar: »Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« [Last Call]

Findet mein Kunde das gesuchte Produkt ohne großen (Zeit-)Aufwand? Durch welche technischen Kniffe kann ich ihn begeistern? Wie bewege ich meine Käufer dazu, wieder bei mir einzukaufen oder noch besser: mich weiterzuempfehlen?



Der Anspruch der Kunden steigt. Um sie nicht zu verlieren, müssen deshalb Trends verfolgt und auf die Bedürfnisse und das Feedback der Kunden eingegangen werden.

Im kostenlosen Webinar »Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« nehemen wir zusammen mit dem IFH Köln diese Aspekte genauer unter die Lupe und betrachten, was erfolgreiche Online-Anbieter besser machen.

Meldet euch jetzt für den 02.07.2019 kostenlos an!

Customer’s Choice – Die Analyse

Kunden wollen begeistert werden. Doch wie kann das gelingen? Zusammen mit dem ECC Köln und PaySafe Pay Later haben wir in der Studie »Customers‘ Choice 2019 – Deutschlands beste Onlineanbieter« mehr als 15.000 Einkäufe in 120 Online-Shops bewerten lassen.

Darin werden 50 Faktoren analysiert, die einen tiefen Einblick in die Erwartungen und Erfahrungen der deutschen Online-Shopper geben.

Wie sehen Top-Onlineshops aus? Jetzt anmelden und mehr erfahren!

Webinar-Teilnehmer erhalten eine klare Vorstellung von den Anforderungen ihrer Kunden und Inspirationen dazu, wie sie diesen entsprechend begegnen können.

Das Webinar verdeutlicht Potenziale anhand der aktuellen Studienergebnisse und zieht dabei Benchmarks zur Veranschaulichung heran.

Für das kostenlose Webinar »Customers‘ Choice – was erfolgreiche Online-Anbieter ausmacht« könnt ihr euch hier anmelden.

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? Dann halten wir euch auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.