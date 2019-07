Content-Commerce im »24/7 insta-age« – Sei da, wo die Community ist [Einblick der Woche]

Willkommen beim Instagram Zahlen-Bingo zum Wochenende: Derzeit nutzt eine Milliarde Menschen Instagram weltweit, davon mehr als 15 Millionen in Deutschland. 500 Millionen User konsumieren täglich Instagram Stories. Dass es bei dieser Nutzung längst um mehr geht, als Zeit totzuschlagen, ist bekannt. Dass instagram längst mehr ist als ein Fotoportal ebenso.

Instagram eröffnet neue Horizonte im E-Commerce. Ob Shop-the-Look-Funktion, Influencer-Marketing oder Testimonials, wer verkaufen will, muss Erlebnisse schaffen, muss die Community mit hochwertigem Content überzeugen und das heißt im »24/7 insta-age« eben für viele: Geh dahin, wo deine (potenziellen) KundInnen sind.

Content-Commerce: Social Media is real

Mehr als 25 Millionen Unternehmen sind weltweit auf Instagram aktiv. Und sie werden gesucht, ihnen wird gefolgt. 200 Millionen User rufen täglich Unternehmensprofile auf Instagram auf. 83 Prozent aller User entdecken auf Instagram neue Produkte und Services. 81 Prozent suchen bewusst danach und wieder 80 Prozent entscheiden sich über das Angebot auf Instagram dafür, ein Produkt oder einen Service in Anspruch zu nehmen oder nicht. 130 Millionen User nutzen die Shoppingfunktion. So viel zu Social Media ist tot. Welche konkreten Möglichkeiten, Unternehmen haben, ihre Zielgruppe zu erreichen, zu überzeugen und zu halten, zeigt die Erfolgsstory von STABILO.

Content-Commerce: Instagram hat viele Gesichter

Influencer, Mummy Blogger, Lettering Artists, Influencer Kooperationen – im Kampf um die Aufmerksamkeit (potenzieller) Kunden über Social Media im Allgemeinen und Instagram im Speziellen heißt die grundsätzliche Prämisse nach wie vor: Content is King! Content-Commerce hat sich daher bei vielen Brands als fester Bestandteil der Digitalstrategie etabliert.

Wie die STABILO diesen Ansatz interpretiert und umsetzt, erklärt Frank Hanauer, Head of Digital Solutions & eCommerce Operations der STABILO International GmbH, in seiner Keynote »Content & Commerce – wie STABILO Stifte zum Leben erweckt« auf der Handelskraft Konferenz 2019. Frank Hanauers Einblicke in eine erfolgreiche Content-Commerce-Strategie findet ihr hier.