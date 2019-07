Wie Wetterdaten für bessere Voraussagen im Handel sorgen. »Digital Business Talk« mit Christoph Kreuzer

Digital.Business.Talk. die Fünfte! Alle Wetter, in dieser Folge ist wetter.com-Co-CEO Christoph Kreuzer im Gespräch mit Handelskraft.de-Autor Oliver Kling.

In Folge »005: Wie Wetterdaten für bessere Voraussagen im Handel sorgen.« gehen Kling und Kreuzer dem Einfluss von Wetter auf Kundenerfahrung und Abverkaufszahlen nach. Optimierungspotential im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sind möglich, wenn Marken den sogenannten Prognosekorrekturfaktor sinnvoll integrieren.

Handelskraft#005: Wie Wetterdaten für bessere Voraussagen im Handel sorgen. Mit Christoph Kreuzer

Donnerwetter, worum gehts?

Im Juni knackte wetter.com die Rekordmarken von 20 Millionen Unique Visitors und über 1 Milliarde Page-Impressions. Das zeigt: Wetter ist und bleibt ein Thema, das immer zieht. Egal, ob als Einstieg zum Small-Talk oder als Geschäftsfaktor. Es zeigt aber auch das enorme Potential, dass in Advertising und Big-Data-Business für den Player aus München steckt. Fun-Fact, der es leider nicht in den Talk geschafft hat: Wetter.com hat keine Probleme Data-Scientists zu finden. Die einfache Erklärung laut Co-CEO Christoph Kreuzer lautet, dass Data-Scientists gern dort arbeiten, wo es viele Daten gibt. Und, oh man, Daten hat wetter.com jede Menge!

Darum gehts:

Wie unterscheidet wetter.com sich im Wettermarkt?

Warum ergibt es Sinn Kunden nicht nur zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, sondern auch beim richtigen Wetter anzusprechen?

Ist Wetter relativ?

Welchen Effekt haben Wetterdaten auf den Handel?

Wie lassen sich Voraussagen im Handel auf Wetterbasis verbessern?

Challenge: Wer einen Wetterwitz kennt, postet ihn in die Kommentare!

