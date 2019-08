All Facebook Marketing Conference [Eventtipp]

Das »digitale Aushängeschild« ist heutzutage ein Must-have für Unternehmer und Unternehmen. Doch ein Profil auf einer der vielen Sozialen Netzwerke zu besitzen und seine erste Werbeanzeige zu schalten, bedeutet nicht automatisch, Beine hoch und Scheine zählen.

Was dazu gehört, um auch langfristig von Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, Twitter und Co. zu profitieren, erfahrt ihr auf der All Facebook Marketing Conference am 30. September im bcc Berlin.



Erlebe die AFBMC Experience

Es erwartet euch jede Menge Input, denn egal ob Einzelkämpfer, kleines Unternehmen, Mittelstand oder Großkonzern – wir spielen alle mit den gleichen Netzwerken.

Auf fünf Bühnen habt ihr die Möglichkeit, 40 Talks von Experten zu besuchen und euch in den Pausen ausgiebig mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Auch für praktische Erfahrungen ist gesorgt – am Anschlusstag könnt an verschiedenen Workshops teilnehmen, die vertieft auf das Marketing mit Facebook eingehen.

Es ist also nicht nur Beschallen lassen angesagt!

Mehr Infos zu den Speakern findet ihr hier.

