BE.INSIDE Premium – Vernetzen in entspannter Atmosphäre [Eventtipp]

Die DMEXCO ist bereits seit Jahren ein fester Termin im Kalender jedes Digital-Entscheiders. Wer sich jedoch bereits am Vortag des Events auf die Atmosphäre der kommenden Tage einstimmen, das Event-Feeling vollends aufsaugen und interessante Gespräche in privater Umgebung führen will, sollte sich auch den 10. September im Kalender anstreichen – denn dann findet die BE.INSIDE Premium statt.

BE.INSIDE Premium: das Pre-DMEXCO-Event der Extraklasse

Während die DMEXCO für namhafte Speaker auf großen Bühnen steht, hat sich die BE.INSIDE Premium besonders exklusives Networking im kleinen Kreise auf die Fahne geschrieben. Sie bietet 300 geladenen Führungskräften aus Handel und Industrie am 10. September 2019 im DOCK.ONE in Köln eine Plattform, um sich in entspannter Atmosphäre auf Augenhöhe auszutauschen.

Neben der erstklassigen Networking-Möglichkeit bietet die BE.INSIDE Premium auch Expertenwissen von Top-Speakern wie dem »New Learning Entrepreneur« Daniel Jung oder Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer und Gründer des ECC Köln und E-Commerce-Experte der ersten Stunde.

BE.CONNECTED, BE.CURIOUS, BE.INSIDE

Gemeinsam mit der BE.INSIDE Premium setzen wir als Partner der Veranstaltung ein Statement für mehr Neugier, dafür, Risiken einzugehen und Neues auszuprobieren. Christian Otto Grötsch, Geschäftsführer der dotSource, stand der BE.INSIDE Premium im Interview Rede und Antwort. Getreu dem Veranstaltungsmotto »BE.CONNECTED, BE.CURIOUS, BE.INSIDE« spricht er über den Mut, neue Wege zu gehen, und plädiert für eine innovative Fehlerkultur:

» Scheitern ist ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses, durch den man sich selbst weiterentwickelt und das Unternehmen vorantreibt. Diese Sichtweise setzt sich seit einiger Zeit auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt durch. Bei dotSource wird diese Denkweise gelebt. Das schätzen nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern erhöht auch das Vertrauen des Kunden. «

Das ganze Interview findet ihr hier.

BE.INSIDE Premium: Triff dotSource vor Ort

Wir unterstützen die BE.INSIDE Premium nicht nur als Sponsor, sondern sind natürlich auch persönlich vor Ort und freuen uns auf den spannenden Austausch mit euch!

Um die Exklusivität des Events zu wahren, erfolgt die Einladung ausschließlich persönlich oder auf Anfrage beim Veranstalter. Sichert euch jetzt hier eure Chance auf ein Ticket für die BE.INSIDE Premium 2019 in Köln!

Wer zur BE.INSIDE Premium nicht dabei sein kann, findet unsere dotSource-Experten inklusive Show-Case natürlich auch auf der DMEXCO in Halle 6 Stand E010.